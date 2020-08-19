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Reporte Huracán Genevieve

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Por en Sonora

SECRETARÍA DE MARINA – SUBSECRETARÍA DE MARINA

DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA

 

HURACÁN CAT-4 “GENEVIEVE”

 

18 DE AGOSTO DE 2020.

17:00 HRS. TIEMPO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (22:00 UTC)

 

AVISO DE CICLÓN TROPICAL:

 

I.- INFORMACIÓN GENERAL.

  1. HORA DE LOCALIZACIÓN: 17:00 HRS. “R” (18/22:00 “Z”)
  2. UBICACIÓN: LATITUD 18.7° NORTE Y LONGITUD 108.7° OESTE.
  3. DISTANCIA AL PUNTO MÁS SIGNIFICATIVO: 200 MN (372 KM) AL SUROESTE DE CABO CORRIENTES, JAL., Y A 129

MN (238KM) AL ESTE DE ISLA SOCORRO, COL.

  1. DESPLAZAMIENTO: NOROESTE (310°) CON UNA VELOCIDAD DE 10 NUDOS (18 KM/H).
  2. PRESIÓN MÍNIMA CENTRAL: 950 MILIBARES.
  3. INTENSIDAD DE VIENTOS SOSTENIDOS: 115 NUDOS (212 KM/H) CON RACHAS DE 140 NUDOS (260 KM/H).
  4. ALTURA DE LA OLA EN INMEDIACIONES DEL SISTEMA: 18 A 22 PIES (5.5 A 6.7 MTS).

 

II.- SINOPSIS.

EL HURACÁN “GENEVIEVE”, CONTINÚA SU DESPLAZAMIENTO HACIA EL NOROESTE, OCASIONANDO A SU PASO

ACTIVIDAD CONVECTIVA, CHUBASCOS, TORMENTAS ELÉCTRICAS, RACHAS DE VIENTO FUERTE Y OLEAJE ELEVADO

EN SUS INMEDIACIONES, ASIMISMO CIELO CERRADO CON LLUVIA CON INTERVALOS DE CHUBASCOS FUERTES (25

A 50 MM) CON TORMENTAS PUNTUALES MUY FUERTES (50 A 75 MM) CON UN ACUMULADO DE 120 MM., EN 24 HORAS

Y TORMENTAS ELÉCTRICAS, REDUCCIÓN A LA VISIBILIDAD, VIENTO CON RACHAS HASTA DE 140 NUDOS Y OLAS DE

12 A 16 PIES SOBRE EN LA COSTA SUR DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA, ENTRADA DEL GOLFO DE CALIFORNIA,

LA COSTA SINALOA, NAYARIT, JALISCO, COLIMA, LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL Y PACIFICO SUR E INCLUYENDO LAS

ISLAS REVILLAGIGEDO, ASÍ MISMO OLEAJE 8 A 10 PIES, SOBRE MICHOACÁN Y GUERRERO.

 

III.- PRONÓSTICO.

  1. 12 HORAS, 19 DE AGOSTO A LAS 01:00 HRS. “R” (19/06:00 “Z”): EN LATITUD 19.7° NORTE Y LONGITUD 109.6°

OESTE, A 227 MN (420 KM) AL SUROESTE DE CABO CORRIENTES, JAL., Y A 95 MN (176 KM) AL NORESTE DE ISLA

SOCORRO, COL., CON VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS DE 120 NUDOS Y RACHAS DE 145 NUDOS (HURACÁN

CATEGORÍA CUATRO).

  1. 24 HORAS, 19 AGOSTO A LAS 13:00 HRS. “R” (19/18:00 “Z”): EN LATITUD 20.9° NORTE Y LONGITUD 110.4° OESTE,

A 119 MN (221 KM) AL SUR DE CABO SAN LUCAS, B.C.S., Y A 130 MN (242 KM) AL NORTE DE ISLA SOCORRO, COL.,

CON VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS DE 115 NUDOS Y RACHAS DE 140 NUDOS (HURACÁN CATEGORÍA

CUATRO).

  1. 36 HORAS, 20 AGOSTO A LAS 01:00 HRS. “R” (20/06:00) “Z”): EN LATITUD 21.8° NORTE Y LONGITUD 111.3° OESTE,

A 100 MN (183 KM) AL SUROESTE DE CABO SAN LUCAS, B.C.S., Y 184 MN (341 KM) AL NORTE DE ISLA SOCORRO,

COL, CON VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS DE 95 NUDOS Y RACHAS DE 115 NUDOS. (HURACÁN CATEGORÍA

TRES).

 

  1. COMENTARIOS.
  2. COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA CICLÓNICO: EL HURACÁN “GENEVIEVE” SE ESPERA MANTENGA SU

DESPLAZAMIENTO HACIA EL NOROESTE PARALELO A LAS COSTAS NACIONALES, LO QUE FAVORECERÁ CON

SUS BANDAS NUBOSAS, CIELO CERRADO CON FUERTE ACTIVIDAD CONVECTIVA, CHUBASCOS Y TORMENTAS

ELÉCTRICAS EN SUS INMEDIACIONES, SOBRE LA COSTASUR DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA, SINALOA,

NAYARIT, JALISCO, COLIMA, MICHOACÁN, GUERRERO, REGIÓN DEL PACIFICO CENTRAL, ENTRADA DEL GOLFO

DE CALIFORNIA E INCLUYENDO LAS ISLAS REVILLAGIGEDO.

  1. VIENTO Y OLEAJE: OCASIONA VIENTO SOSTENIDOS DE 115 CON RACHAS DE 140 NUDOS Y OLAS DE 18 A 22

PIES EN SUS INMEDIACIONES, ASÍ MISMO OLAS DE 14 A 16 PIES SOBRE LA COSTA SUR DE LA PENÍNSULA DE

BAJA CALIFORNIA, CENTRO-SUR DE SINALOA, NAYARIT, JALISCO, COLIMA, LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL,

ENTRADA DEL GOLFO DE CALIFORNIA E INCLUYENDO LAS ISLAS REVILLAGIGEDO, ASÍ MISMO OLEAJE 10 A 12

PIES, SOBRE MICHOACÁN Y GUERRERO.

  1. LLUVIAS: SE ESPERAN LLUVIA CON INTERVALOS DE CHUBASCOS FUERTES (25 A 50 MM) CON TORMENTAS

PUNTUALES MUY FUERTES (50 A 75 MM) CON UN ACUMULADO DE 120 MM. EN 24 HORAS Y TORMENTAS

ELÉCTRICAS, REDUCCIÓN A LA VISIBILIDAD, SOBRE LA COSTA SUR DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA,

CENTRO-SUR DE SINALOA, NAYARIT, JALISCO, COLIMA, MICHOACÁN; ASIMISMO LLUVIAS PUNTUALES MUY

FUERTES DE (50 A 75 MM) CON TORMENTAS PUNTUALES INTENSAS DE (75 A 150 MM) Y TORMENTAS

ELÉCTRICAS SOBRE LA REGIÓN PACIFICO CENTRO, PACIFICO SUR, ENTRADA DEL GOLFO DE CALIFORNIA E

INCLUYENDO LAS ISLAS REVILLAGIGEDO.

 

  1. RECOMENDACIONES.
  2. PREVENCIONES Y PRECAUCIONES REGLAMENTARIAS A LOS BUQUES DE LA ARMADA Y A LA NAVEGACIÓN DE

ALTURA.

  1. EXTREMAR PREVENCIONES Y PRECAUCIONES REGLAMENTARIAS A LA NAVEGACIÓN DE PUERTO Y CABOTAJE.
  2. PREVENCIONES Y PRECAUCIONES REGLAMENTARIAS A LA POBLACIÓN COSTERA, POR CRECIDA DE RÍOS E

INUNDACIONES Y DESLAVES EN ZONAS BAJAS.

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