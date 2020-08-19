Reporte Huracán Genevieve

SECRETARÍA DE MARINA – SUBSECRETARÍA DE MARINA
DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA
HURACÁN CAT-4 “GENEVIEVE”
18 DE AGOSTO DE 2020.
17:00 HRS. TIEMPO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (22:00 UTC)
AVISO DE CICLÓN TROPICAL:
I.- INFORMACIÓN GENERAL.
- HORA DE LOCALIZACIÓN: 17:00 HRS. “R” (18/22:00 “Z”)
- UBICACIÓN: LATITUD 18.7° NORTE Y LONGITUD 108.7° OESTE.
- DISTANCIA AL PUNTO MÁS SIGNIFICATIVO: 200 MN (372 KM) AL SUROESTE DE CABO CORRIENTES, JAL., Y A 129
MN (238KM) AL ESTE DE ISLA SOCORRO, COL.
- DESPLAZAMIENTO: NOROESTE (310°) CON UNA VELOCIDAD DE 10 NUDOS (18 KM/H).
- PRESIÓN MÍNIMA CENTRAL: 950 MILIBARES.
- INTENSIDAD DE VIENTOS SOSTENIDOS: 115 NUDOS (212 KM/H) CON RACHAS DE 140 NUDOS (260 KM/H).
- ALTURA DE LA OLA EN INMEDIACIONES DEL SISTEMA: 18 A 22 PIES (5.5 A 6.7 MTS).
II.- SINOPSIS.
EL HURACÁN “GENEVIEVE”, CONTINÚA SU DESPLAZAMIENTO HACIA EL NOROESTE, OCASIONANDO A SU PASO
ACTIVIDAD CONVECTIVA, CHUBASCOS, TORMENTAS ELÉCTRICAS, RACHAS DE VIENTO FUERTE Y OLEAJE ELEVADO
EN SUS INMEDIACIONES, ASIMISMO CIELO CERRADO CON LLUVIA CON INTERVALOS DE CHUBASCOS FUERTES (25
A 50 MM) CON TORMENTAS PUNTUALES MUY FUERTES (50 A 75 MM) CON UN ACUMULADO DE 120 MM., EN 24 HORAS
Y TORMENTAS ELÉCTRICAS, REDUCCIÓN A LA VISIBILIDAD, VIENTO CON RACHAS HASTA DE 140 NUDOS Y OLAS DE
12 A 16 PIES SOBRE EN LA COSTA SUR DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA, ENTRADA DEL GOLFO DE CALIFORNIA,
LA COSTA SINALOA, NAYARIT, JALISCO, COLIMA, LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL Y PACIFICO SUR E INCLUYENDO LAS
ISLAS REVILLAGIGEDO, ASÍ MISMO OLEAJE 8 A 10 PIES, SOBRE MICHOACÁN Y GUERRERO.
III.- PRONÓSTICO.
- 12 HORAS, 19 DE AGOSTO A LAS 01:00 HRS. “R” (19/06:00 “Z”): EN LATITUD 19.7° NORTE Y LONGITUD 109.6°
OESTE, A 227 MN (420 KM) AL SUROESTE DE CABO CORRIENTES, JAL., Y A 95 MN (176 KM) AL NORESTE DE ISLA
SOCORRO, COL., CON VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS DE 120 NUDOS Y RACHAS DE 145 NUDOS (HURACÁN
CATEGORÍA CUATRO).
- 24 HORAS, 19 AGOSTO A LAS 13:00 HRS. “R” (19/18:00 “Z”): EN LATITUD 20.9° NORTE Y LONGITUD 110.4° OESTE,
A 119 MN (221 KM) AL SUR DE CABO SAN LUCAS, B.C.S., Y A 130 MN (242 KM) AL NORTE DE ISLA SOCORRO, COL.,
CON VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS DE 115 NUDOS Y RACHAS DE 140 NUDOS (HURACÁN CATEGORÍA
CUATRO).
- 36 HORAS, 20 AGOSTO A LAS 01:00 HRS. “R” (20/06:00) “Z”): EN LATITUD 21.8° NORTE Y LONGITUD 111.3° OESTE,
A 100 MN (183 KM) AL SUROESTE DE CABO SAN LUCAS, B.C.S., Y 184 MN (341 KM) AL NORTE DE ISLA SOCORRO,
COL, CON VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS DE 95 NUDOS Y RACHAS DE 115 NUDOS. (HURACÁN CATEGORÍA
TRES).
- COMENTARIOS.
- COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA CICLÓNICO: EL HURACÁN “GENEVIEVE” SE ESPERA MANTENGA SU
DESPLAZAMIENTO HACIA EL NOROESTE PARALELO A LAS COSTAS NACIONALES, LO QUE FAVORECERÁ CON
SUS BANDAS NUBOSAS, CIELO CERRADO CON FUERTE ACTIVIDAD CONVECTIVA, CHUBASCOS Y TORMENTAS
ELÉCTRICAS EN SUS INMEDIACIONES, SOBRE LA COSTASUR DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA, SINALOA,
NAYARIT, JALISCO, COLIMA, MICHOACÁN, GUERRERO, REGIÓN DEL PACIFICO CENTRAL, ENTRADA DEL GOLFO
DE CALIFORNIA E INCLUYENDO LAS ISLAS REVILLAGIGEDO.
- VIENTO Y OLEAJE: OCASIONA VIENTO SOSTENIDOS DE 115 CON RACHAS DE 140 NUDOS Y OLAS DE 18 A 22
PIES EN SUS INMEDIACIONES, ASÍ MISMO OLAS DE 14 A 16 PIES SOBRE LA COSTA SUR DE LA PENÍNSULA DE
BAJA CALIFORNIA, CENTRO-SUR DE SINALOA, NAYARIT, JALISCO, COLIMA, LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL,
ENTRADA DEL GOLFO DE CALIFORNIA E INCLUYENDO LAS ISLAS REVILLAGIGEDO, ASÍ MISMO OLEAJE 10 A 12
PIES, SOBRE MICHOACÁN Y GUERRERO.
- LLUVIAS: SE ESPERAN LLUVIA CON INTERVALOS DE CHUBASCOS FUERTES (25 A 50 MM) CON TORMENTAS
PUNTUALES MUY FUERTES (50 A 75 MM) CON UN ACUMULADO DE 120 MM. EN 24 HORAS Y TORMENTAS
ELÉCTRICAS, REDUCCIÓN A LA VISIBILIDAD, SOBRE LA COSTA SUR DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA,
CENTRO-SUR DE SINALOA, NAYARIT, JALISCO, COLIMA, MICHOACÁN; ASIMISMO LLUVIAS PUNTUALES MUY
FUERTES DE (50 A 75 MM) CON TORMENTAS PUNTUALES INTENSAS DE (75 A 150 MM) Y TORMENTAS
ELÉCTRICAS SOBRE LA REGIÓN PACIFICO CENTRO, PACIFICO SUR, ENTRADA DEL GOLFO DE CALIFORNIA E
INCLUYENDO LAS ISLAS REVILLAGIGEDO.
- RECOMENDACIONES.
- PREVENCIONES Y PRECAUCIONES REGLAMENTARIAS A LOS BUQUES DE LA ARMADA Y A LA NAVEGACIÓN DE
ALTURA.
- EXTREMAR PREVENCIONES Y PRECAUCIONES REGLAMENTARIAS A LA NAVEGACIÓN DE PUERTO Y CABOTAJE.
- PREVENCIONES Y PRECAUCIONES REGLAMENTARIAS A LA POBLACIÓN COSTERA, POR CRECIDA DE RÍOS E
INUNDACIONES Y DESLAVES EN ZONAS BAJAS.