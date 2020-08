Reiteran llamado a separar residuos sanitarios

Solo un 30 por ciento de los hermosillenses realizan la separación de residuos sanitarios, informó Norberto Barraza Almazán, quien reiteró el llamado a realizar esta práctica para evitar contagios por Covid-19.

El titular de Servicios Públicos locos Municipales dijo que este problema se presenta básicamente en colonias que no están dentro del programa de separación de residuos, donde ni se están tomando estas precauciones y ponen en riesgo la salud de los trabajadores de recolección y pepenadores que manejan este material.

Barraza Almazán señaló que en estos tiempos de pandemia se debe cuidar la salud de todos y sobre todo, de los trabajadores de recolección que prestan este servicio, quienes se exponen diariamente al contagio por no realizarse la correcta separación de los residuos sanitarios, como son el cubreboca, guantes, jeringas, gasas, algodón, entre otros.

«Ahorita todavía estamos con la pandemia, con los contagios y necesitamos que el ciudadano nos apoye con esta actividad, y esto también va a ayudar a que los pepenadores que están en el relleno sanitario no abran esas bolsas y que se sientan más tranquilo también los recolectores al momento de agarrar una bolsa y echarla al camión», apuntó.

El funcionario abundó que de 720 toneladas de desechos que se recolectan diariamente en las 112 rutas de la ciudad, aproximadamente 25 o 30 de estas son de residuos sanitarios.