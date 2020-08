Reiteran llamado a habilitar más camiones

La Unión de Usuarios de Hermosillo reiteró el llamado a las autoridades del Trasporte a habilitar un mayor número de unidades a prestar el servicio, sobretodo, en horas pico cuando las personas salen a sus centros de trabajo, y de esta manera evitar un potencial contagio por Covid-19.

El dirigente de la Unión, Ignacio Peinado Luna, consideró que si bien a partir del 15 de octubre se hará efectivo el cobro únicamente con la tarjeta prepago, se deben incorporar más unidades ya que el transporte público es un foco de contagio del virus, al ser espacios cerrados donde se aglomera mucha gente, y no circula el aire.

«Se debe meter el mayor número de unidades a trabajar para respetar el 50 por ciento de los usuarios, es decir, no más de 20 personas al interior de cada unidad», dijo.

Peinado Luna mencionó también que el uso de la tarjeta prepago es una buena medida para evitar el manejo de monedas y billetes en los camiones, que además de ayudar a no transmitir el virus, es para mayor seguridad de los usuarios y operadores.

Indicó que los usuarios deben hacer un esfuerzo y tramitar su tarjeta con tiempo, y las autoridades del transporte hacer lo propio instalando dispositivos en todas las unidades para que no haya problema al momento de hacer el cobro.