Regreso triunfal de Cruz Azul al Azteca

El Cruz Azul consiguió retomar la senda del triunfo al imponerse por 3-2 a los Bravos de Juárez en el duelo que marcó su regreso al Estadio Azteca, correspondiente a la jornada 5 del Torneo Guard1anes 2020.

La actitud que le faltó a Cruz Azul en el encuentro de mitad de semana ante los Gallos del Querétaro, fue la que el equipo mostró en el duelo ante los fronterizos, teniendo como principales figuras a Santiago Giménez y Jonathan Rodríguez, quienes fueron piezas claves para la victoria.

Los dirigidos por Robert Dante Siboldi se vieron sorprendidos apenas a los 49 segundos de haber iniciado el partido, pues Darío Lezcano aprovechó un par de rebotes dentro del área, después de un rechace de Jesús Corona y remató para anotar el primer gol, poniendo en ventaja 1-0 a los de Ciudad Juárez.

A pesar de haber recibido un golpe tempranero, La Máquina no tardó en comenzar a dominar el encuentro y fue por medio de Santiago Giménez que aparecieron las jugadas más peligrosas, pues en tres ocasiones el canterano cementero tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero el guardameta Iván Vázquez Mellado se lo impidió.

No obstante, Giménez no desistió y aunque no anotó gol, logró colaborar con dos asistencias para «El Cabecita» Rodríguez, quien aprovechó los balones que le puso su compañero para firmar un doblete a su favor, después de no haber podido anotar desde la jornada uno del torneo.

Yoshimar Yotún quien salió de cambió al minuto 41 por una molestia en el muslo derecho, fue quien marcó la otra anotación de Cruz Azul, a pase de Luis Romo, en una buena jugada que comenzó y que finalizó el mismo peruano.

Cuando parecía que Cruz Azul tenía todo controlado, a cuatro minutos de que se cumpliera el tiempo reglamentario, apareció Gustavo Velázquez, midiendo muy bien un balón proveniente de un tiro libre, que remató en el centro del área, para poner el 3-2 definitivo.

Con este resultado los de La Noria llegaron a 10 puntos, afianzándose en los primeros puestos de la clasificación, mientras que los Bravos se quedaron con cinco unidades y podrían salir de la zona de repechaje.