Registran pérdidas los comerciantes

La nueva normalidad asociada al regreso a clases virtual, a consecuencia del Covid-19, ha dejado a los comercios en pequeño de Hermosillo pérdidas de hasta un 85 por ciento en las ventas de artículos escolares, manifestó Martín Zalazar Zazueta.

El presidente de la Canacope en Hermosillo dijo que este inicio del ciclo escolar 2020-2021, sin duda pasará a la historia por el hecho de que las clases serán impartidas de manera virtual y no presencial, además que esa situación provocó que los padres de familia dejaran de consumir muchos productos y artículos relacionados con la impartición de la educación de sus hijos.

Zalazar Zazueta reconoció que ante la incertidumbre existente entre los padres de familia por no saber con exactitud cuándo volverán sus hijos a las aulas de manera presencial, provocó que se pospusieran la compras de artículos y uniformes escolares, ya que al llevar que clases en línea no hay necesidad de hacerlo.

Dijo esperar que en los meses restantes del 2020 la situación de los comercios locales que venden prendas y artículos alusivos al regreso a clases empiece a mejorar.

«Tenemos mucha fe porque en los siguientes meses los negocios y comercios de Hermosillo puedan incrementar sus ventas en cuanto a artículos escolares se refiere.

«La nueva normalidad y el coronavirus nos han llevado hasta esta situación que estamos viviendo pero confiamos poder salir adelante de ella, y mejorar la economía», finalizó.