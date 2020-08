Registran caos vehicular en el Centro

La falla de dos semáforos y el indicador peatonal en la intersección de lascalles Matamoros y Elías Calles en el Centro de Hermosillo, ocasionó ayer un problema vial en ese punto.

Los automovilistas no sabían cómo reaccionar al no haber un elemento de Tránsito que dirigiera el tráfico en ese punto.

Durante gran parte del día estuvieron sin funcionar los semáforos ubicados en ese cruce considerados de más transitados del Centro de la ciudad, y por donde circulan vehículos chicos y camiones urbanos.

Ante la falta de un policía de Tránsito para guiar el tráfico, algunos peatones estuvieron a punto de ser arrollados por el descuido también de automovilistas que transitaban por la Elías Calles, que al ver el semáforo apagado no estaban haciendo alto en la intersección con la calle Matamoros.

Hasta el mediodía de este miércoles no llegó un elemento del Departamento de Tránsito para guiar la circulación y evitar algún accidente, ni tampoco personal de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue) del Ayuntamiento, para reparar los semáforos.