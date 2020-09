Recogen autoridades 583 kilos de pilas de contenedores instalados en paradas de camión

Un total de 583 kilos de pilas alcalinas se han recolectado a la fecha en los 146 contenedores que se encuentran instalados en las paradas de camiones en distintos puntos de Hermosillo a través del programa «Ponte las Pilas», y se proyecta una meta de 900 para el cierre de este año, informó Santa Nápoles Trujillo.

La titular del Instituto Municipal de Economía señaló que este programa tiene el programa existe desde hace varios años con el propósito de brindarle al ciudadano un sitio donde pueda disponer adecuadamente de este material ya que por su composición se requiere un manejo adecuado para no dañar el medioambiente.

Explicó que algunas baterías pueden contener metales pesados como Cadmio, Níquel, Zinc, Plomo o Mercurio en el caso de los celulares, que además son tóxicos para el medioambiente, por lo tanto, deben ser depositados en un sitio donde su contención sea la adecuada para que no contaminen el subsuelo y los mantos acuíferos.

Los ciudadanos también pueden llevarlos a los reciclacentros que se instalan cada sábado en dos puntos de la ciudad o bien al Instituto Municipal de Ecología ubicado a espaldas del Parque Infantil del Estado.

«Algunas pilas son persistentes hasta 500 años dependiendo del material del que están hechas, y al estar directamente expuestos a la temperatura, el sol o la humedad, se descomponen y estos materiales pesados se filtran al agua y subsuelo y obviamente también estas fracciones se pueden depositar en el aire, de ahí la importancia de su correcta disposición», resaltó.

Recordó que en 2019 se recolectaron 900 kilos de pilas y en lo que va de este año llevan 583 kilos, por lo que invitó a la ciudadanía a deshacerse de estos materiales de manera adecuada depositándolos en los contenedores que hay en las paradas de camión, para no dañar el medio ambiente, y posteriormente enviarlas a una empresa en el estado de Nuevo León para su disposición final.