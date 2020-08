Rebasan 560 mil casos de Covid en México

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dijo que “hemos hecho todo lo que está en nuestra disposición” para atender la pandemia

La Secretaría de Salud reportó 226 nuevas muertes por Covid-19, con lo que suman 60 mil 480; en México hay 560 mil 164 casos acumulados, tres mil 948 más que el sábado.

De acuerdo con el reporte técnico diario, actualmente hay 41 mil 463 casos activos estimados, es decir, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días y quienes podrían transmitir el virus, cifra que representa el siete por ciento de los casos confirmados.

En conferencia de prensa, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, informó que hay 80 mil 198 casos sospechosos y suman 618 mil 779 negativos, además, 383 mil 872 personas se han recuperado.»Actualmente la positividad está en 43 por ciento», agregó.

A nivel nacional hay un 36 por ciento de ocupación hospitalaria en camas generales, siendo los estados de Nayarit, Nuevo León y Colima los que encabezan la lista.

Mientras que en camas con ventilador, hay 31 por ciento de ocupación a nivel nacional y los estados de Colima, Nuevo León y Aguascalientes tienen menor disponibilidad.

Hemos hecho todo lo que está en nuestra disposición

Luego de que México superó las 60 mil muertes por Covid-19, cifra que según la Secretaría de Salud representaba un «escenario catastrófico», el subsecretario Hugo López-Gatell aseveró que han hecho todo a su disposición y más, para atender la pandemia.

En conferencia en Palacio Nacional, argumentó que los efectos de la pandemia se deben a múltiples factores no atribuibles al «hoy», como las enfermedades crónicas, la limitada capacidad de servicios de salud, la desigualdad social y hasta el tabaquismo.

-¿Se siente satisfecho con el manejo del Gobierno federal?, se le preguntó en la conferencia vespertina en Palacio Nacional.

«La satisfacción me parece casi grosero, obsceno, hablar de satisfacción en medio de una adversidad tan grande, espero que nadie piense que puede haber satisfacción, lo que sí le puedo decir es que las medidas que técnicamente son procedentes para mitigar una epidemia para contener las cadenas de transmisión…»

«Para asegurar la atención oportuna de las personas en un País profundamente desigual, asolado por grandes epidemias de enfermedad crónica, con una enorme desigualad social, con una limitada capacidad de los servicios de salud, hemos hecho todo lo que está en nuestra disposición y más, por ponerlo en práctica al servicio de la población».

López -Gatell abundó que es profundamente insatisfactorio que se muera una sola persona, por lo que sería un disparate que se dijera que el Gobierno federal está satisfecho. No obstante, sostuvo que evitar muertes «evitables» es un logro muy importante.