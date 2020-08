Realizan plantón estudiantes yaquis

Un grupo de jóvenes de la etnia Yaqui se manifestaron ayer frente a rectoría de la Universidad de Sonora luego de no obtener un espacio para estudiar en la máxima casa de estudios.

Son aproximadamente 17 estudiantes de las comunidades de Vicam, Pótam y Bahía de Lobos quienes no fueron admitidos y buscan una oportunidad para poder continuar sus estudios en las carreras de Administración de Empresas, Odontología, Enfermería, Medicina, Veterinaria, entre otras.

Con pancartas con la leyenda «Estudiantes de la tribu Yaqui no aceptados en Unison: Presentes», algunos jóvenes acompañados por sus padres se manifestaron en bulevar Luis Encinas a altura del Rosales para pedir una audiencia con el rector Enrique Velázquez Contreras y ver la posibilidad de que se les habrá un espacio en la institución.

«Sólo queremos que nos den una oportunidad de estudiar en su universidad, venimos con todas las ganas de estudiar», manifestó Marisol, aspirante a la carrera de enfermería.

Daniel, aspirante a la licenciatura en Odontología, pidió que se le permita estudiar en la Unison ya que no cuentan con los recursos para ingresar a una universidad privada y el no iniciar el curso este semestre significaría perder todo un año para volver a intentarlo.

Otros jóvenes aspirantes a nuevo ingreso que tampoco obtuvieron un lugar en el recorrido de listas, se sumaron a la manifestación a la espera de tener una respuesta por parte de las autoridades del alma mater.