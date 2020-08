Reabren el andador del Mercado Municipal

Luego de dos meses de permanecer cerrado, ayer se reabrió al público el andador del Mercado Municipal número Uno en el Centro de Hermosillo, donde desde muy temprano se aglutinaron adultos mayores, vendedores ambulantes y lustradores de calzado.

Fue el pasado 24 de junio cuando autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo colocaron las vallas de contención para cerrar este espacio donde diariamente se concentran decenas de personas, por ser un espacio de alto riesgo de contagio, y de esta manera, evitar la propagación del Covid-19.

Un gran número de personas se aglutinaron ayer en este espacio público, quienes nunca dejaron de reunirse en ese lugar, pese al cerco que se colocó, toda vez que se aglutinaban en los alrededores, y frente a uno de los accesos del Mercado ubicado por la calle Monterrey y Guerrero.

La reapertura de este lugar se debió al cambio a naranja del semáforo epidemiológico para Hermosillo y bajar el número de contagios, sin embargo, aún deben continuar con las medidas de seguridad para evitar un rebrote de casos en la ciudad.

Hay temor por parte de los visitantes del Centro de Hermosillo que con la reapertura de este espacio se disparen nuevamente los contagios por coronavirus ante la falta de concientizacion de los ciudadanos, sobretodo, los adultos mayores de seguir las recomendaciones de las autoridades para prevenir el enfermar.

«Vine esta mañana y vi que ya estaba abierto aquí, ya estaba lleno de gente como antes, muchos viejitos sentados; hace falta este lugar para que se sienten a descansar, pero seguimos en contingencia y son los que menos se cuidan», expresó Lorena Valenzuela.

«Ojalá que no salga peor que hayan abierto otra vez y más gente se enferme porque mucha gente se junta aquí y muchos no usan cubreboca», comentó también Brisa Alejandra.

«No deberían haber quitado el cerco porque la gente no hace caso, se amontonan ahí», dijo Alicia.