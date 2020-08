Protestan sindicalizados del Ayuntamiento

Aseguran que mil 400 trabajadores están siendo afectados por las decisiones unilaterales que está tomando el Gobierno Municipal

Agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo se manifestaron ayer frente a Palacio Municipal, para protestar por el incumplimiento de diversos puntos del contrato colectivo de trabajo.

Previo a la manifestación, los poco más de 30 manifestantes realizaron una caravana vehicular que recorrió el bulevar Hidalgo donde se pudo apreciar en los vidrios leyendas como «Yo ya cumplí quiero mi jubilación» y «Celida necesito mi bono escolar».

El dirigente sindical, Salvador Díaz Olguín, denunció que son mil 400 trabajadores los que están siendo afectados por las decisiones unilaterales que está tomando el Gobierno Municipal respecto al contrato colectivo de trabajo.

Entre ellas, la suspensión de permisos prejubilatorios de 190 trabajadores hombres y mujeres que ya cumplieron con sus 28 y 30 años de servicio.

Además de la cancelación a partir del pasado lunes, del pago en vida del seguro que se otorga a trabajadores que sufran accidentes y queden incapacitados de forma permanente, mismo sólo será válido en caso de fallecer.

Otro punto es el bono escolar que se otorga a los hijos de los trabajadores que, pese a no tener clases presenciales, los niños requieren hacer uso de una computadora o tablet para sus cursos en línea y otras herramientas para sacar el año, y que no se les ha pagado, así como el de puntualidad que se debió pagar el pasado 15 de agosto.

Demandas

«Han estado tomando decisiones unilaterales del contrato colectivo, al grado de que no quieren jubilar al trabajador que ya cumplió con sus 30 años de servicio en el caso de los hombres y 28 las mujeres que no les quieren dar su permiso prejubilatorio.

«Tenemos semanas diciéndoles que firmen el permiso, pero dicen que la Presidenta giró órdenes de no firmarlos; también nos enteramos que a partir del lunes pasado tampoco se pagará el seguro para los trabajadores que sufran una accidente de trabajo, a menos que pierdan la vida, lo que es un atropello total al contrato colectivo», señaló Díaz Olguin.

Comentó también que las reuniones que anteriormente se llevaban a cabo con la alcaldesa Celida López para abordar el contrato colectivo, ahora serán atendidas a través de la Secretaría del Ayuntamiento, esto a raíz de una manifestación que tuvieron en días pasados.

En dichas reuniones se hacen compromisos pero no se han cumplido, abundó, con el argumento de que el Ayuntamiento no tiene recursos.

El líder sindical dijo que de ser necesario incrementarán las acciones de protesta hasta que las autoridades cumplan con las cláusulas del contrato colectivo de trabajo.

«Esto es sólo el inicio de una exigencia, una lucha o payasada como le quieran llamar y no vamos a bajar la guardia. ¡Ya basta! Vamos empezando apenas», recalcó.