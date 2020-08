Piensa Christian Nodal en boda con Belinda

En los últimos días Belinda y Christian Nodal han dado mucho de qué hablar por el anuncio de su relación.

Tan felices están que el cantante, de 21 años ya piensa en boda. Incluso, en una publicación en instagram comentó que es el amor más grande de su vida y espera que esto «dure para siempre».

«Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre».

Después de solo una semana de que hiciera oficial su noviazgo, el cantante asegura que ya está listo para casarse con ella.

Pero él no es el único, en entrevista con Ventaneando, Beli confesó que está tan segura de su noviazgo que hasta ha considerado tatuarse a su nuevo galán.

«Si conocieran a Belinda ,si pudieran conocer lo que hay ahí adentro, todo el mundo estaría enamorado de ella. Vive enamorada de las películas de amor. Me ha orientado cómo conquistarla viendo películas de amor.», dijo el intérprete de «Adiós amor».

Por su parte, ella se encargó de callar a todos los que han criticado su nueva relación y han dicho que es «falsa»:

«Siempre va a haber personas que van a hablar bien y mal. Los únicos que sabemos qué está pasando somos Christian y yo…No tenemos la necesidad de hacer cosas que no sentimos», expresó.