Piden autoridades colaboración de los padres

La Asociación Estatal de Padres de Familia (Aepaf), hizo un llamado a los padres de familia a estar pendientes en los próximos días de los ejercicios que estarán efectuando los maestros con los hijos y que son propios de la retención de conocimientos en todo este proceso de «Aprende en Casa II».

El dirigente de la asociación, Cecilio Luna Salazar, señaló que se ha prestado a confusión los trabajos que se les deja a los niños a través de sus clases virtuales, pues aclaró que no son tareas sino ejercicios programados por los docentes.

«Como mencionó el secretario de Educación en días pasados, no son tareas las que le van a dejar a nuestros hijos, van a ser trabajos de programación que no van a ser de un día para otro; hay una serie de programación en los cuadernillos de trabajo que tienen todos nuestros maestros y maestras del estado y se está prestando a confusión», explicó.

Lina Salazar indicó que los trabajos programados van a tener fechas posteriores, ya sea días, semanas o fin de mes, dependiendo del manejo que le dé cada maestro y maestra en la entidad.

Por lo que exhortó a los padres de familia a estar muy pendientes de ello, ya que estos ejercicios son para reforzar algún conocimiento en alguna materia ante esta cuestión extraordinaria del proceso «Aprende en Casa II».