Piden a tianguistas respetar protocolos de sanidad

Los tianguistas de Hermosillo no deben atender a personas que no hagan uso del cubreboca, en esta nueva normalidad, para evitar que se siga propagando el virus del Covid-19, enfatizó Gino Saracco Morales.

El titular de Inspección y Vigilancia de Hermosillo dijo en los 15 tianguis que hay en el casco urbano se siguen detectando personas y familias que acuden a esos lugares sin cubreboca, ni respetar la sana distancia, y este es un tema de corresponsabilidad.

«Aquí el detalle es la gente que inconscientemente van con la familia, con los niños y sin cubreboca, entonces si es un tema que la sociedad tiene que ayudar a autoregularse. No podemos tener un inspector, un policía por cada ciudadano que visite los tianguis», dijo.

Saracco Morales comentó que quienes integran la Unión de Tianguistas de Hermosillo están cumpliendo con los protocolos sanitarios, y están apercibidos a no atender a personas que lleguen sin utilizar cubreboca.

El funcionario municipal, recordó que son 15 los tianguis en Hermosillo, tres en el poblado Miguel Alemán y uno en Bahía de Kino, y que están operando con una capacidad del 40 por ciento.