Piden a diabéticos no descuidar tratamiento durante actual pandemia

Deben de continuar con la ingesta de medicamentos

La medida preventiva de quedarse en casa debido a la pandemia por Covid-19, no debe de interferir en que las personas con enfermedades crónicas como la diabetes no lleven el tratamiento adecuado para controlar este padecimiento, informó Miguel Ángel López Torres.

El responsable estatal del Programa de Enfermedades Cardiometabólicas de la Secretaría de Salud, durante el Programa “Hablemos de Salud” transmitido a través de Facebook Live, explicó que es muy importante que quienes padecen esta enfermedad crónico degenerativa, no descuiden en lo más mínimo su tratamiento, incluyendo el ejercicio, de esta manera contarán con un control óptimo de la enfermedad, además de recordar que las personas con comorbilidades corren mayor riesgo de afectación por Covid-19.

“La diabetes es una enfermedad crónica que tiene que ver con la cantidad de insulina que se produce en el páncreas, la insulina es completamente necesaria para que toda la glucosa que nos proveen los alimentos pueda ser aprovechada y que todas las funciones del cuerpo se realicen adecuadamente”, resaltó el médico.

Explicó existen 3 tipos de diabetes: la Diabetes tipo 1 la cual es más frecuente en las personas jóvenes como niños y adolescentes, la Diabetes tipo 2 más común en adultos y adultos mayores, aunque en la actualidad también se presenta en jóvenes por la mala alimentación y falta de ejercicio, y la tercera es la Diabetes gestacional que se desarrolla y detecta durante el embarazo.

Explicó que hay factores de riesgo no modificables como la herencia, es decir, que en la familia el papá, la mamá, hermanos o abuelos padezcan la enfermedad.

Sin embargo, aclaró, existen factores modificables como es el sobrepeso, la obesidad, los hábitos alimenticios, la falta de ejercicio. Si una persona conoce que tiene antecedentes familiares de la enfermedad y no tiene buenos hábitos debe considerar acudir al médico y hacerse estudios.

La diabetes es una de las principales causas de ceguera en México, genera problemas en los riñones, corazón, sistema circulatorio y digestivo, entre otros; es una enfermedad muy compleja por lo que es muy importante atenderla a tiempo, expresó López Torres.