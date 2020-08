Orientan a niños sobre coronavirus

En un encuentro con niñas, niños y padres de familia, la secretaría ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Sonora (Sipinna), Blanca Camacho Sosa, impartió la Videoconferencia virtual “Conociendo sus derechos en tiempos de Covid-19”.

En esta video transmisión, celebrada a través de plataformas digitales, la funcionaria estatal detalló la relevancia de que las niñas, niños y adolescentes, conozcan sus derechos, para que estos no sean vulnerados.

Además, proyectó un video de la Unicef que explica la importancia del uso del cubreboca en la familia y de realizar medidas preventivas de higiene, guardar sana distancia y lavarse constantemente las manos ante la pandemia por Covid-19.

Asimismo, los invitó a sumarse a la campaña preventiva en el uso obligatorio del cubreboca para protección personal.

La titular de Sipinna en Sonora resaltó a los padres de familia y a los adultos mayores, la importancia de que las niñas, niños y adolescentes vivan en un ambiente libre de violencia, enaltecer las raíces y la cultura, por lo que los instó a no dejar de estudiar, aún desde casa, a respetar y no discriminar a las niñas y niños con capacidades diferentes o con alguna otra condición.

Camacho Sosa habló sobre la importancia de vivir y convivir en un estado feliz, tranquilo, libre de violencia, y con respeto a la familia. De igual forma, agradeció a madres y padres de familia por su interés en que sus hijas e hijos se capaciten y los invitó a seguir cuidándose para lograr disminuir la propagación del Covid-19 en Sonora. Para concluir, les solicitó replicar lo aprendido durante la video conferencia.

A cada niña y niño le fue enviada virtualmente su diploma de participación y los invitó a informarse a través de las Redes Sociales de Sipinna Sonora de todo lo concerniente a los temas de la niñez y adolescencia.