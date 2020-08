«Olvidan» durante la pandemia a indigentes

Pese a la pandemia que hay por el Covid-19, no hay quienes se hagan cargo de brindarles resguardo y atención a personas en situación de calle, a quienes se les puede ver en los parques, y el centro comercial de la ciudad.

Los espacios públicos son un buen lugar para descansar y resguardarse del sol para estas personas que no tienen un hogar a donde ir, ni familia que vea por ellos, incluso la mayoría son migrantes que expulsaron del país vecino y se quedaron en la Capital de Sonora.

La contingencia sanitaria, aunado a las altas temperaturas ponen en una situación aún más vulnerable a los indigentes que por su condición no suelen recibir atención médica inmediata y algunos fallecen en parques, en paradas de camión o en el interior de algún inmueble abandonado donde se refugian del clima.

Se ha observado a algunas autoridades brindándoles agua embotellada para aminorar el calor o cubreboca desechables, sin embargo esas acciones no son suficientes para evitar que enfermen de una y otra enfermedad.

A decir de algunos de ellos, buscan la manera de subsistir limpiando vidrios de los carros o pidiendo dinero en los bulevares para poder comprar algo de comer, ya que por su condición la gente no les da trabajo.