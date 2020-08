Necesario impulsar la reactivación económica

La nueva medida aprobada por el Comité Municipal de Salud de cambiar a semáforo naranja la ciudad, habrá de ayudar a la reactivación económica de miles de negocios no esenciales que pedían a gritos la oportunidad de volver a trabajar luego de cinco meses de inactividad por la pandemia del Covid-19, dijo Martín Zalazar Zazueta.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de Hermosillo (Canacope), manifestó que la decisión del Comité Municipal de Salud además de modificar varias cosas en la vida diaria de la ciudad, le permite a negocios no esenciales reactivarse acatando las diversas medidas de prevención sanitarias establecidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss).

“Sin duda esa es una gran noticia para el sector comercio porque les permite finalmente y después de cinco meses sin poder trabajar a miles de negocios en Hermosillo que son considerados no esenciales, hacerlo pero apegados a normas estrictas establecidas por el Imss para detener los contagios de coronavirus en los centros de trabajo», apuntó Zalazar Zazueta.

En el caso específico de los comercios afiliados a la Canacope-Hermosillo, comentó que alrededor del 10 por ciento entran en el apartado de no esenciales, que podrán regresar a sus actividades normales y acorde al cumplimiento de las reglas que hay para no generar rebrotes de contagios tanto en su personal como con sus clientes.

El dirigente de la Canacope-Hermosillo exhortó a todos sus agremiados, a respetar al pie de la letra las medidas establecidas por las autoridades para trabajar en esta nueva normalidad y no regresar al cierre de nuevo a consecuencia de un probable rebrote de nuevos casos de Covid-19.

«Apostémosle a hacer las cosas bien, a seguir las indicaciones de las autoridades, a que todos nos cuidemos, porque la verdad es que no creo que podamos resistir otro resguardo si las cosas se salen de control”, finalizó.