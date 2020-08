Narra Castellanos grata experiencia

Hace 15 días, el jalisciense Humberto Castellanos recibió la noticia de que no tendría cabida entre los jugadores del equipo reserva de los Astros. Una semana después fue llamado, casi de forma directa, al equipo grande.

Castellanos tenía sólo un día en su natal Tepetitlán, donde se disponía a dedicarse las labores del campo hasta que llegara la temporada de beisbol invernal, cuando recibió la llamada que lo puso en avión de vuelta a Estados Unidos.

«Todo fue muy rápido”, recordó Castellanos. “Me llamaron, llegué a Houston, y al siguiente día me fui a la gira con el equipo, pero no en la lista de activos. El domingo me tocaba hacer bullpen, pero ya no me dejaron, y me explicaron que me habían puesto entre los activos”.

Castellanos ha tenido la virtud los últimos dos años de aprovechar las oportunidades: en 2019 dio el brinco de Clase A a Triple A, la antesala de las Grandes Ligas.

Hubo un día de un juego largo en Triple A, usaron a muchos relevos, y me llamaron para ir a lanzar unos innings”, explicó Castellanos, quien terminó por lanzar 12 entradas y dos tercios de sólo cuatros hits y dos carreras en cinco actuaciones en este nivel. “Me fue tan bien que me llamaron para más salidas, y les gustó cómo me vieron lanzar”.

En su debut en Grandes Ligas, Castellanos dominó a los tres bateadores que enfrentó para finalizar un encuentro ante los Diamantes, que los Astros ganaron 8-2 el miércoles.

«Trato de no pensar si estoy en Grandes Ligas o en las menores, si hay o no gente en base, el juego, para mí, es sacar los outs que tengo que sacar”, expresó.