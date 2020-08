Mujer localiza el cuerpo de su hijo en fosa común tras nueve años de búsqueda

Lorena Vallejo recuerda que su hijo Christian Daniel Mundo Vallejo desapareció a finales de octubre del 2011, fecha en que comenzó su agonía, buscándolo hasta encontrarlo

La espera terminó para Lorena Vallejo, quien desde hace nueve años inició la búsqueda de su hijo, un joven de entonces 18 años de edad, cuyo cuerpo se encontraba en una fosa común del panteón La Paz de Saltillo, Coahuila.

Lorena Vallejo, madre de Mundo Vallejo, sostuvo que hace un año comenzó su lucha por recuperar el cadáver de su ser querido con un plantón en El Panteón La Paz, esperanzada para que sus peticiones fueran escuchadas.

En los trabajos de exhumación participaron de forma conjunta la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC)

Tras el plantón realizado en agosto de 2019, Lorena Vallejo obtuvo respuesta de las autoridades, narra que fue el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, quien le dio una entrevista para iniciar con la exhumación.

Recordó que cuando sepultaron a su hijo en aquel entonces había solo 12 cuerpos, pero el número de restos fueron incrementándose, ella siguió muy de cerca los trabajos por parte de las autoridades.

“Estuve presente en el panteón, duró casi el mes, se llevó mucho tiempo, eran demasiados cuerpos los que se encontraba ahí, una fosa de tres y medio o cuatro metros de profundidad, creo que era cuatro por cuatro, era demasiado grande la fosa”.

Lorena Vallejo recuerda que su hijo despareció a finales de octubre de 2011, fecha en que comenzó su agonía, buscándolo hasta encontrarlo. Se enteró que el cuerpo de su hijo estuvo en el Semefo de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en Saltillo, “no entiendo porque no me avisaron, ellos tenían copia de la credencial de elector de mi hijo y a mí nunca me avisaron”.

De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades Cristhian Daniel Mundo Vallejo, falleció el 15 de diciembre de 2011, pero la madre se enteró en enero de 2012, por lo que cuando acudió a la PGR en Saltillo, el cuerpo ya no se encontraba en ese lugar, solamente le enseñan fotos y desde esa fecha inició su lucha por recuperar el cuerpo.

Lorena Vallejo, ahora activista y quien forma parte de uno de los colectivos de desaparecidos en Coahuila, sostuvo que el jueves 13 de agosto se hizo la exhumación a las 9 de la mañana, posteriormente al Semefo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila; posteriormente, el viernes 14 de agosto le entregan los restos para trasladarlos a Piedras Negras, donde por fin le da cristiana sepultura.

“Tenía 18 años, los acababa de cumplir, apenas empezaba su vida, me lo quitaron”, dice la afligida madre.

Mundo Vallejo fue abatido en un enfrentamiento donde según un documento se indica que el joven falleció de tres o cuatro impactos de bala. “Ahora que se hizo la exhumación en el certificado médico de los peritos salió que mi hijo tenía 20 impactos de bala”, comentó.

Lorena Vallejo no logra entender como su hijo pudo estar tanto tiempo de pie resistiendo cada impacto de bala, porque cuando uno recibe el primer balazo cae de inmediato al piso.

Manifestó que está satisfecha porque ya tiene el cuerpo de su hijo, “él está ahora más cerca”, pero afirma no estar satisfecha con los resultados de las investigaciones.