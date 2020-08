Marchan integrantes de colectivos de madres buscadoras

Este domingo se conmemoró el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas

Con el grito desesperado “hijo, escucha, tu madre está en la lucha”, “ni uno más” y “no queremos justicia, queremos paz”, un grupo de personas integrantes de organismos sociales, se manifestó ayer en demanda de encontrar a sus seres queridos desaparecidos en los últimos años, al conmemorarse el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas.

El recorrido inicióen la plaza Emiliana de Zubeldía,hasta concluir en la Catedral Metropolitana.

Las integrantes de los colectivos de Madres Buscadoras, informaron que a la fechan han encontrado los restos de 176 personas, así como seis vivos y 28 en centros de desintoxicación, mientras que se tiene un acumulado de dos mil fichas de desaparecidos .

Lamentaron que además, han encontrado restos que debido a sus condiciones los peritos les han advertido que no podrán ser identificados, ya que estaban totalmente carbonizados, ya que no se pueden obtener restos de ADN.

Exhortaron a las autoridades a que intensifiquen las labores de búsqueda de sus seres queridos.

La marcha llegó a catedral en donde el sacerdote Martín Hernández, los exhortó a mantener la fe y confiar en que lograrán encontrar a sus familiares.

Las mujeres procedieron a pasar lista de sus familiares y reiteraron el dolor de no saber en dónde están “queremos paz, no queremos que Sonora sufra más, estamos en el tercer lugar de personas desaparecidas… ellos no están muertos, están desaparecidos”.