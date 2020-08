Lanza Chiquis Rivera libro de recetas latinas

La artista y empresaria Chiquis Rivera lanzará este martes un libro de recetas latinas adaptadas a la dieta cetogénica titulado «Chiquis Keto», que acompaña de historias de su vida, ejercicios y hasta canciones que la han llevado a sentirse «mejor que nunca», da a conocer la hija de la fallecida cantante Chiquis Rivera.

«Yo entiendo a los que piensan que soy la última persona que debería estar recomendando dietas», dijo la artista en una entrevista con EFE, en la que habló de sus problemas con su peso, su salud física y mental y hasta los comentarios «tóxicos» con los que algunos han recibido la publicación.

Además, comparte que lo que come, y de lo que habla en el libro, le ha ayudado a tener una estabilidad emocional y claridad mental sobre todas las cosas.

«Los entiendo, pero yo soy una mujer que se ama a sí misma. Soy una chica ‘curvisexy’ y me siento muy bien con eso. No solo con cómo me veo, sino cómo me siento. Este tipo de alimentación me ha ayudado a mantenerme en un peso y, lo más importante, me ha ayudado a tener estabilidad emocional y claridad mental», indicó.

Además, subrayó que le ha ayudado con la sensación de cansancio. «Gracias a Dios soy una mujer muy ocupada y desde adopté el estilo de vida ‘keto’ (cetógena) tengo más energía, algo esencial para mí», explicó.

Entre las ocupaciones, que empiezan con una carrera musical que la llevó a presentar, a mediados de mayo, su tercer disco «Playlist», se suman la producción y venta de cosméticos, vitaminas y patrocinio de marcas de ropa.

Además, su plataforma «Chiquis Keto», que incluye el libro de la editorial Atria español, una cuenta en instagram en la que se acerca al millón de seguidores (que se suman a los cuatro millones de su cuenta personal), un canal de YouTube y transmisiones en vivo.