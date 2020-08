Irrumpe comando en una casa y ataca a familia en Guerrero

En el sitio mataron a dos hombres e hirieron a una mujer y a un menor de edad

Un grupo de sujetos armados irrumpió en una casa y mató a tiros a dos hombres, hirió a una mujer y a un menor de edad, en la comunidad de Acojtapachitlán, del Municipio de Chilapa, informaron autoridades estatales.

Remigio Romero Ramos, familiar de las víctimas, aseguró que el sábado a las 21:00 horas, sus hermanos Domingo y Senofio Romero Ramos, la señora Blandina Domingo y el menor Domingo Romero, estaban cenando en el interior de su vivienda cuando sujetos armados llegaron y les dispararon.

En el ataque murieron los campesinos Domingo y Senofio, en tanto que la mujer y el niño resultaron heridos y fueron trasladados a Quechultenango donde son atendidos en una clínica.

Extraoficialmente se habla de que los agresores habrían sido los miembros de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Pueblos Fundadores de la comunidad de Ayahualtempa, del Municipio de José Joaquín Herrera, sin embargo, la Fiscalía General de Guerrero no confirmó esta versión.

En tanto, el coordinador de la CRAC-PF, José Sánchez Luna, informó que este domingo fue hallado asesinado a balazos el campesino Rutilio Bolaños Gatica, quien fue presuntamente secuestrado por integrantes de autodefensas de La Paz y Justicia, vinculados con la organización criminal Los Ardillos.

El cuerpo fue localizado en el paraje denominado como Totopacholpe que está a una distancia de 300 metros de la comunidad de Acojtapachitlán.

Denunció que personal de la Fiscalía General acudió a levantar los cadáveres de dos personas que fueron asesinadas en el interior de su casa en la comunidad de Acojtapachitlán, pero no acudieron a realizar las diligencias en el lugar donde fue asesinado Bolaños Gatica.

Pidió a la Fiscalía que les entreguen el cadáver de Bolaños Gatica, debido a que en el lugar donde fue asesinado no pueden entrar porque es una zona controlada por el grupo criminal de «Los Ardillos», con el que mantienen una pugna.