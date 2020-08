Invitan a tramitar precartilla militar

Autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo reiteraron el llamado a los jóvenes de la Clase 2002 y remisos, a tramitar su precartilla militar con tiempo, y no esperar al último día para entregar la documentación.

La encargada de la Junta Municipal de Reclutamiento, Silvia Aganza Espinoza dijo que continúan atendiendo los días lunes, miércoles y viernes en horario de 09:00 a 14:00 horas, para quienes deseen tramitar su precartilla o recogerla.

Son dos mil 200 formatos de precartillas las que solicitaron este año a la Cuarta Zona Militar, por lo que reiteraron el llamado a los jóvenes a que acudan a realizar el trámite, ya que la convocatoria cierra el próximo 15 de octubre.

«Hacemos una atenta invitación para que acudan y eviten largas filas los últimos días, expresó la Aganza Espinoza.

Indicó que los interesados deben acudir con cubreboca a las oficinas de la Junta de Reclutamiento ubicada en calle Nicolás Bravo, número 48, entre Doctor Paliza y Hoeffer, de la colonia Centenario y para cualquier duda pueda comunicarse a los teléfonos 662 2138351 y 2138352.

Los requisitos son que acuda únicamente el solicitante, no haber realizado el trámite con anterioridad, acta de nacimiento original, cuatro fotografías tamaño credencial 35×45 milímetros, en papel mate, blanco y negro o color, no instantáneas, frente y orejas despejadas, sin barba, lentes, ni aretes.

Además de comprobante de domicilio de agua, luz o teléfono, CURP ampliado al 200 por ciento y constancia o certificado de nivel escolar alcanzado, y Carta de No Inscripción (Solamente en caso de no haber nacido en Hermosillo), misma que puede obtener al llamar a la Junta de Reclutamiento del Municipio donde nació.

La encargada de la Junta de Reclutamiento exhortó a los jóvenes a no esperar hasta el último día para tramitar su precartilla para evitar largas filas y también por la pandemia para prevenir contagios.