Iniciará educación a distancia, pero nos mantendremos muy cercanos: Gobernadora

Este lunes 24 de agosto comienza el ciclo escolar 2020-2021 de educación básica con un reto muy importante para autoridades educativas, madres y padres de familia, pero, sobre todo, para las y los estudiantes, ya que las clases iniciarán “a distancia”, pero nos hemos preparado con métodos alternativos diseñados para apoyar la enseñanza y mantenernos muy cercanos, enfatizó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

En un mensaje a las y los sonorenses, la mandataria estatal indicó que, desde el inicio de la pandemia en Sonora, el pasado 16 de marzo, el Gobierno del Estado ha trabajado en varias aristas para hacer frente a esta emergencia sanitaria, que ya generó que el anterior ciclo escolar terminara a distancia, y el próximo inicie de la misma forma, sin embargo, con un plan estratégico fortalecido.

“La contingencia sanitaria que enfrentamos por el Covid-19 nos obliga a que este nuevo ciclo escolar inicie a distancia, pero nos hemos preparado para mantenernos cerca. Mi gobierno no solo comparte la misma preocupación de los padres y madres de familia porque la educación no se detenga: hemos dispuesto acciones para que las niñas y niños de preescolar, primaria y las y los adolescentes que cursan la secundaria tengan métodos alternativos a la educación presencial y sigan el plan de estudios de manera satisfactoria; además de clases de reforzamiento por televisión, se dispondrá también de cuadernillos con ejercicios y materiales extra para la comprensión de los contenidos por parte de las y los estudiantes, que incluso se llevarán impresos, además de los libros de texto a donde no llega el internet o no existe otro mecanismo de comunicación”, afirmó.

Lo más importante es que tanto los estudiantes, como madres y padres de familia tengan la certeza que todas y todos tienen un lugar asegurado en el sistema educativo estatal, recalcó la gobernadora Pavlovich, quien afirmó que se hará todo lo que esté al alcance de las autoridades educativas para que el ciclo educativo sea un éxito.

“He girado instrucciones a la Secretaría de Educación y Cultura para incrementar la capacidad de atención en la Línea de la Educación e implementar un sistema de comunicación directa mediante la herramienta telefónica WhatsApp, para los padres de familia que deseen registrarse, así como un chat virtual en la página web de la SEC. Estaremos practicando la educación ‘a distancia’, pero muy cercana”, destacó.

La mandataria estatal invitó a las familias a que apoyen con todo su esfuerzo y amor a las niñas, niños y jóvenes estudiantes para cumplir con el plan de estudios correspondiente a este ciclo escolar.

“A los docentes, les doy gracias por anticipado, porque sé que pondrán todo su esfuerzo, preparación y capacidad para que la enseñanza de cada área del conocimiento se cumpla, y para que la comunicación y orientación que requieren estudiantes y padres de familia sea efectiva para avanzar en esta noble tarea educativa que les toca hacer realidad”, subrayó.

En su mensaje, la gobernadora Pavlovich dejó claro que colaborando todos los involucrados en el proceso de enseñanza, los objetivos que se aborden a distancia en tanto es posible regresar a la modalidad presencial, se cubrirán puntualmente y de manera efectiva.

“Entre todos, este reto, como todos los que nos han impuesto la pandemia, también lo vamos a sortear con éxito”, dijo.