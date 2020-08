Inicia ciclo escolar en línea en forma satisfactoria

Se tienen inscritos 597 mil 340 alumnos que serán atendidos por 25 mil 305 docentes

De manera satisfactoria en lo general inició en Sonora el ciclo escolar 2020 – 2021 de nivel Básico, el cual por la contingencia generada por Covid19 se realiza a distancia y cuenta con 597 mil 340 alumnos, de escuelas públicas y privadas y 25 mil 305 docentes

Así lo subrayó el secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero González, quien indicó que, como se planteó en la estrategia dispuesta por la gobernadora Claudia Pavlovich, desde temprano se estableció el proceso de contacto entre directoras y directores de escuela y padres y madres de familia, comunicación que en muchos casos se dio el fin de semana previo al inicio del ciclo escolar 2020 – 2021.

El trabajo del docente y su relación con madres y padres de familia es fundamental para llevar adelante la educación a distancia, dijo Guerrero González, quien explicó que la guía de seguimiento al plan de estudios son los cuadernillos diseñados con la meta diaria – semanal y se podrá visualizar o descargar en el sitio web: quesigaaprendiendosonora.mx donde hay material e instrucciones para estudiantes y docentes.

El titular de la SEC explicó que los docentes podrán distribuir a padres de familia esos cuadernillos por mensajería instantánea o redes sociales, a fin de que no tenga costo el consumo de datos. No es necesario imprimirlos, dijo, sino que pueden copiar los ejercicios dispuestos o seguir instrucciones y realizar el trabajo en un cuaderno nuevo o de re uso.

Se cuenta, agregó, con el valioso apoyo de reforzamiento de clases por televisión, libro de texto de manera física y digital, que enriquece la retroalimentación que se establezca en la comunicación docente – padre de familia – estudiante.

Indicó que esta semana se está reforzando la distribución de libros de texto a supervisores y directores de escuela para que establezcan el proceso de entrega de los paquetes a los padres de familia, muchos de los cuales ya concluyeron.

Guerrero González recordó que la entrega de libros de texto sigue el protocolo dispuesto por la Secretaría de Educación Pública, y de acuerdo a las disposiciones de salud, para minimizar el riesgo de contagios tanto en la distribución de SEC a las escuelas, como de las escuelas a padres de familia.

Cada director o docente acuerda con los padres de familia la fecha, hora y requerimientos del protocolo para entregar los libros de texto, lo cuales, para quienes tengan la posibilidad, se pueden consultar en su versión digital en el portal de la Secretaría de Educación Pública.

Respecto al período extraordinario de solicitud de inscripción en educación Básica, que inició el 6 de agosto y concluyó a las 12 de la noche del 21 del mismo mes, el secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero González, el envío de resultados a padres de familia, vía correo electrónico, inició al mediodía del sábado conforme el sistema arrojó resultados.

Recordó que la mayor parte de las solicitudes se hicieron en febrero en el período de Preinscripciones en Línea, que permitió planificar la adscripción de docentes y distribución de estudiantes de acuerdo a la opción de escuelas de preferencia.

En este período extraordinario, del 6 al 21 de agosto, dijo, se registraron 21 mil 500 solicitudes, de las que 8 mil 889 se descartaron porque ya estaban inscritos desde febrero.

En total fueron 12 mil 101 mil registros válidos de los cuales la gran la mayoría ya se ubicó en un espacio correspondiente al nivel y grado escolar que se requería.

En 875 casos de ellos se establece contacto directo con los padres de familia vía telefónica ya que existe el reporte de que no visualizaron el correo electrónico donde se enviaron los resultados, o bien por situaciones como datos de registro incompletos o erróneos (CURP incompleta o inexistente, nombre incompleto del menor, o bien registro de solo de una escuela de preferencia la cual es de alta demanda cuyo cupo es completo desde la Preinscripción en Línea de febrero).

Esos casos, puntualizó, se revisa a detalle junto a los padres de familia para actualizar la información y proceder a ubicar a los menores en el nivel y grado que requieren.