Inauguran presidente López Obrador y gobernadora Pavlovich Presa Bicentenario Los Pilares

Después de años de gestiones para la culminación de una obra muy esperada por los habitantes de los municipios de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo, que permitirá el desfogue ordenado de excedentes de agua y con ello evitará inundaciones en la zona, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano inauguraron la Presa Bicentenario Los Pilares.

En presencia de autoridades federales, estatales y municipales, así como de autoridades de comunidades guarijías, la mandataria estatal agradeció al presidente López Obrador por escuchar su petición de terminar esta obra que protegerá a miles de habitantes del sur de la entidad, quienes se beneficiarán con el control de las avenidas del Río Mayo, que en pasados años se veían afectados por las fuertes inundaciones registradas en esta región.

“Hay muchos rostros de mucha gente que recuerdo, porque también lo decía la doctora – Blanca Jiménez Cisneros, titular de Conagua- con gran conocimiento, que aquí en Sonora nunca llueve pero cuando llueve, llueve a montones y, cada vez que llovía a montones, había mucha gente que se quedaba sin su casita, sin su lugar para vivir, entramos todos a reconstruirle sus casas obviamente alejados ya del caudal, pero esta presa era importantísima para que eso no ocurra y proteger también las hectáreas de cultivo”, resaltó.

Al señalar la importancia de esta presa Bicentenario Los Pilares, la mandataria dijo que desde hacía décadas no se inauguraba una presa en la entidad y hoy, afortunadamente, esta significativa obra es una realidad.

“Señor presidente, muchas gracias de nuevo, muchísimas gracias por estar de nuevo en Sonora. Estoy sumamente contenta por su presencia y sobre todo por escuchar a los sonorenses como siempre, doctora, pues como le di lata un día sí y otro también, muchas gracias doctora por escucharnos, Adelfo, muchas gracias, perdón, así somos los sonorenses; Jesús gracias por acompañarnos, y sobre todo a las autoridades de los guarijíos, muchas gracias por estar con nosotros, sé que es una obra muy importante”, señaló.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que antes de iniciar con los trabajos durante su administración, la obra tenía un avance cercano al 80 por ciento y, con la inversión de poco más de 800 millones de pesos, se pudo concluir.

Agregó que, en coordinación con la gobernadora Pavlovich, se atenderán las necesidades de las comunidades guarijías de la zona, para fortalecer su desarrollo en materia de educación, salud, programas de bienestar, entre otros.

“Este es un gobierno que ha decidido dar atención preferente a la gente humilde, por el bien de todos primero los pobres, vamos a cumplir todos los compromisos, voy estar pendiente y la gobernadora de Sonora para que no se queden marginados del desarrollo, que tengan la posibilidad de seguir adelante, que haya igualdad, este es el propósito del Gobierno que represento”, afirmó.

Antes, la directora general de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, destacó el apoyo y la gestión de la gobernadora Pavlovich para la culminación de esta gran obra para el sur de Sonora que beneficiará a cerca de 279 mil sonorenses y regará 50 mil hectáreas de cultivo protegidos, entre ellos 1,467 habitantes de seis comunidades indígenas guarijías.

“Le agradezco no solo el apoyo, si no su tenacidad, y yo creo que no solo se lo debo agradecer yo, sino todos aquellos que sufren de inundaciones, también quienes se puedan beneficiar de esta presa, la admiré mucho como mujer porque deveras no dejó ni un momento de insistir, de estar tras nosotros y con una firme convicción de hacer lo que hoy en día vemos aquí”, enfatizó.

Jiménez Cisneros explicó que en la Presa Bicentenario Los Pilares se invirtieron en total 2 mil 187.7 millones de pesos; tiene una capacidad máxima de 489 millones de metros cúbicos, con cortina de concreto compactado con rodillo, con altura de 73 metros y longitud de 220 metros; el vertedor es de descarga libre, con una capacidad máxima de 5 mil 191 metros cúbicos por segundo.

Juan Héctor Rodríguez, vocero de la Nación Makurawe, agradeció la culminación de esta obra que impulsará el desarrollo de las distintas tribus de la zona y solicitó mantener las acciones y beneficios para las diversas comunidades originarias.

En el evento de inauguración de la presa Los Pilares, estuvieron presentes las autoridades guarijías: Raúl Enríquez Cautivo, Benito Armenta Ciriaco, Guadalupe Romero Enríquez, José Máximo Buitimea Romero, Aniceto Enríquez Macario y Maximiano Anaya Valenzuela; Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, alcalde de Álamos y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de México.