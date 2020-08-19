Huracán Genevieve baja a categoría 3

HURACÁN CAT-3 GENEVIEVE
18 DE AGOSTO DE 2020.
23:00 HRS. TIEMPO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (19/04:00 UTC)
AVISO DE CICLÓN TROPICAL:
HOJA UNO DEL AVISO: AVI11180820_23P12-E.
I.- INFORMACIÓN GENERAL.
- HORA DE LOCALIZACIÓN: 22:00 HRS. “R” (19/03:00 “Z”)
- UBICACIÓN: LATITUD 19.5° NORTE Y LONGITUD 109.0° OESTE.
- DISTANCIA AL PUNTO MÁS SIGNIFICATIVO: 197 MN (365 KM) AL SUROESTE DE CABO CORRIENTES, JAL., Y A 117 MN (217 KM) AL ESTE-NORESTE DE ISLA SOCORRO, COL.
- DESPLAZAMIENTO: NOROESTE (325°) CON UNA VELOCIDAD DE 9 NUDOS (17 KM/H).
- PRESIÓN MÍNIMA CENTRAL: 956 MILIBARES.
- INTENSIDAD DE VIENTOS SOSTENIDOS: 105 NUDOS (194 KM/H) CON RACHAS DE 130 NUDOS (241 KM/H).
- ALTURA DE LA OLA EN INMEDIACIONES DEL SISTEMA: 18 A 22 PIES (5.5 A 6.7 MTS).
II.- SINOPSIS.
EL HURACÁN “GENEVIEVE”, CONTINÚA SU DESPLAZAMIENTO HACIA EL NOROESTE, OCASIONANDO A SU PASO ACTIVIDAD CONVECTIVA, CHUBASCOS, TORMENTAS ELÉCTRICAS, RACHAS DE VIENTO FUERTE Y OLEAJE ELEVADO EN SUS INMEDIACIONES, ASIMISMO CIELO CERRADO. LLUVIA CON INTERVALOS DE CHUBASCOS FUERTES (DE 25 A 50 MM.) CON TORMENTAS PUNTUALES MUY FUERTES (DE 50 A 75 MM) CON UN ACUMULADO DE HASTA 150 HASTA 200 MM., EN 24 HORAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS, REDUCCIÓN A LA VISIBILIDAD, VIENTO CON RACHAS HASTA DE 130 NUDOS Y OLAS DE 14 A 18 PIES SOBRE EN LA COSTA SUR DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA, ENTRADA DEL GOLFO DE CALIFORNIA, LA COSTA SINALOA, NAYARIT, JALISCO, COLIMA, REGIÓN PACÍFICO CENTRAL, INCLUYENDO LAS ISLAS REVILLAGIGEDO.
III.- PRONÓSTICO.
- 12 HORAS, 19 DE AGOSTO A LAS 07:00 HRS. “R” (19/12:00 “Z”): EN LATITUD 20.5° NORTE Y LONGITUD 109.7° OESTE, A 140 MN (260 KM) AL SUR DE CABO SAN LUCAS, B.C.S., Y A 124 MN (230 KM) AL NORESTE DE ISLA SOCORRO, COL., CON VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS DE 105 NUDOS Y RACHAS DE 130 NUDOS (HURACÁN CATEGORÍA TRES).
- 24 HORAS, 19 AGOSTO A LAS 19:00 HRS. “R” (20/00:00 “Z”): EN LATITUD 21.5° NORTE Y LONGITUD 110.4° OESTE, A 85 MN (158 KM) AL SUR-SUROESTE DE CABO SAN LUCAS, B.C.S., Y A 165 MN (305 KM) AL NORTE DE ISLA SOCORRO, COL., CON VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS DE 100 NUDOS Y RACHAS DE 120 NUDOS (HURACÁN CATEGORÍA TRES).
- 36 HORAS, 20 AGOSTO A LAS 07:00 HRS. “R” (20/12:00) “Z”): EN LATITUD 22.4° NORTE Y LONGITUD 111.3° OESTE, A 84 MN (155 KM) AL OESTE-SUROESTE DE CABO SAN LUCAS, B.C.S., Y 129 MN (239 KM) AL SUR DE PUERTO CORTES, B.C.S, CON VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS DE 90 NUDOS Y RACHAS DE 110 NUDOS. (HURACÁN CATEGORÍA DOS).
- COMENTARIOS.
- COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA CICLÓNICO: EL HURACÁN “GENEVIEVE” SE ESPERA MANTENGA SU DESPLAZAMIENTO HACIA EL NOROESTE PARALELO A LAS COSTAS NACIONALES, FAVORECERÁ, CIELO CERRADO CON FUERTE ACTIVIDAD CONVECTIVA, CHUBASCOS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS EN SUS INMEDIACIONES, SOBRE LA COSTA SUR DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA, SINALOA, NAYARIT, JALISCO, COLIMA, MICHOACÁN, REGIÓN PACÍFICO CENTRAL, ENTRADA DEL GOLFO DE CALIFORNIA, INCLUYENDO LAS ISLAS REVILLAGIGEDO.
- VIENTO Y OLEAJE: OCASIONA VIENTO SOSTENIDO DE 115 NUDOS CON RACHAS DE 140 NUDOS Y OLAS DE 18 A 22 PIES EN SUS INMEDIACIONES, ASIMISMO OLAS DE 14 A 16 PIES SOBRE LA COSTA SUR DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA, CENTRO-SUR DE SINALOA, NAYARIT, JALISCO, COLIMA, LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL, ENTRADA DEL GOLFO DE CALIFORNIA E INCLUYENDO LAS ISLAS REVILLAGIGEDO, ASÍ MISMO OLEAJE 10 A 12 PIES, SOBRE MICHOACÁN.
- LLUVIAS: SE ESPERAN LLUVIAS CON INTERVALOS DE LLUVIAS MUY FUERTES (50 A 75 MM) CON TORMENTAS PUNTUALES INTENSAS (75 A 150 MM) CON UN ACUMULADO DE 200 MM. EN 24 HORAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS, REDUCCIÓN A LA VISIBILIDAD, SOBRE LA COSTA SUR DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA, CENTRO-SUR DE SINALOA, ASÍ COMO, INTERVALOS DE CHUBASCOS FUERTES (25 A 50 MM) CON LLUVIAS MUY FUERTES (50 A 75 MM) Y TORMENTAS ELÉCTRICAS SOBRE NAYARIT, JALISCO, COLIMA, MICHOACÁN; REGIÓN PACÍFICO CENTRO, ENTRADA DEL GOLFO DE CALIFORNIA, INCLUYENDO LAS ISLAS REVILLAGIGEDO.
- RECOMENDACIONES.
- PREVENCIONES Y PRECAUCIONES REGLAMENTARIAS A LOS BUQUES DE LA ARMADA Y A LA NAVEGACIÓN DE ALTURA.
- EXTREMAR PREVENCIONES Y PRECAUCIONES REGLAMENTARIAS A LA NAVEGACIÓN DE PUERTO Y CABOTAJE.
- PREVENCIONES Y PRECAUCIONES REGLAMENTARIAS A LA POBLACIÓN COSTERA, POR CRECIDA DE RÍOS E INUNDACIONES Y DESLAVES EN ZONAS BAJAS.