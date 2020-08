Que la CFE mandará al Buró de Crédito a deudores ¡por favor!

En los últimos días un buen número de sonorenses nos llevamos una desagradable sorpresa al recibir el recibo por el consumo de energía eléctrica, con montos que para muchos son difíciles de pagar y peor, la semana anterior nos enteramos de que se está amenazando con quienes no paguen a tiempo con enviarlos al Buró de Crédito ¿cómo la ve?

En comentarios de familiares, amigos, así como en redes socialesnos enteramos que hay familias a las que la Comisión Federal de Electricidad les está cobrando casi siete mil pesos, lo que para unos es el ingreso familiar de una quincena y para otros el de un mes.

Cabe recordar que la gobernadora Claudia Pavlovich, quien desde el inicio de su sexenio gestionó ampliar el subsidio eléctrico a los 72 municipios del estado, lo cual logró, ahora solicitó al director de la empresa de “clase mundial”, Manuel Barlett, un apoyo especial para los sonorenses.

Como sabemos, desde marzo pasado las familias empezaron a quedarse en casa debido a la pandemia por coronavirus y lo que inicialmente se pensó sería por un mes se ha extendido a medio año y todavía falta, quien sabe cuánto, para regresar a la normalidad… Por lo pronto hoy iniciamos un nuevo ciclo escolar desde la casa y con los aires prendidos.

La mandataria argumentó que las temperaturas extremas que se registran en la entidad, han obligado a las familias que se encuentran en confinamiento, a mantener encendidos por más tiempos sus aparatos de aire acondicionado, coolers o abanicos, lo cual es una necesidad no un lujo.

Esperemos que el gobierno federal, que se ha visto lento en las respuestas a las problemáticas, en esta ocasión meta el acelerador y ayude a las familias con un estímulo especial, de lo contrario, muchas estarán en la disyuntiva de pagar el recibo y comer.

Termina en tragedia paseo por Bahía de Kino, cuestionan a Bomberos

Cualquier fallecimiento es lamentable y más cuando se trata de una persona joven, como ocurrió este domingo en un paseante que se ahogó en la playa de Bahía de Kino, y aunque fue rescatado con vida de las aguas, no fue posible salvarlo.

Vimos un video que nos impactó en donde se observa a los elementos de Bomberos rebasados por las personas que tomaron en sus manos la reanimación del joven, al parecer sin la suficiente capacitación y no lograron salvarlo.

En redes sociales había innumerables comentarios sobre el porqué el joven se encontraba en la playa a pesar del confinamiento y fue severamente juzgados, mientras que otros cuestionaron la pobre actuación de los rescatistas, quienes por la pandemia no le aplicaron la respiración boca a boca.

La verdad no tengo los conocimientos médicos para juzgar la actuación de los elementos, pero si se vio bastante mal el que hayan permanecido impasibles a un lado de la persona que agonizaba, mientras que sus acompañantes hacían torpes maniobras de resucitación… Ojalá que estemos equivocados y si no es así, esperemos que reciban la capacitación requerida para que no se repitan este tipo de hechos trágicos, dolorosos y vergonzosos, lo cual nos extraña porque sabemos que existen elementos muy capacitados a cargo de Juan Francisco Matty.

Disminuyen decesos por coronavirus en Sonora… esperemos así sigan las cifras

Y mientras que a nivel nacional México ya superó los 60 mil muertos por Covid-19, colocándonos en el anunciado nivel catastrófico de la pandemia, en Sonora anoche se reportaron apenas cuatro fallecimientos por esta enfermedad, que ya ha cobrado la vida de dos mil 554 personas y ha contagiado a 27 mil 171.

Esperemos que en esta semana el número de contagios no repunte luego de que en las últimas semanas se ha relajado bastante el confinamiento y mucha gente ha salido a las calles, la playas, ha tenido reuniones familiares y de amigos, sin el mínimo cuidado.

Lo ideal, como dice el Secretario de Salud, Enrique Clausen, es que si usted va a salir, lo haga usando cubrebocas, manteniendo la sana distancia y sobre todo, que constantemente se lave las manos, porque solo así mantendremos la disminución de casos y sobre todo, salvaremos la vida propia y la de nuestros familiares y amigos.

