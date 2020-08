¡Ahora sí, a darle vuelo a la hilacha! Eliminan restricciones de movilidad

A partir de hoy se eliminan las restricciones de movilidad por parte de la autoridad municipal, aunque en los hechos, desde hace rato las personas ignoraban las recomendaciones, por lo que ahora sí, con toda tranquilidad andarán de un lado a otro, así que no se sorprenda si repuntan los casos de coronavirus en las próximas semanas.

Suponemos que no fue una decisión fácil, ya que por un lado los comerciantes y empresarios estaban presionando para reabrir los negocios considerados no esenciales, que en muchos casos operaban por abajo del agua, y por otro, está el temor a no tener capacidad de atención a enfermos en caso de un repunte de casos de Covid-19.

Cabe señalar que el que Hermosillo se encuentre en semáforo naranja, no implica que se podrán realizar eventos masivos y los establecimientos con grandes aforos siguen sin operar hasta que disminuyan los contagios, esto es, cines, gimnasios, teatros, museos, bares, centros nocturnos, eventos masivos, centros recreativos, casinos, salones de eventos, conciertos, parques de diversiones, balnearios, ferias y salones sociales.

El Comité Municipal de Salud, encabezado por la alcaldesa Celida López Cárdenas, aprobó eliminar la restricción de movilidad vehicular que existía en la ciudad y permitir la apertura de comercios no esenciales, debido a que el semáforo epidemiológico ha sido modificado por el Consejo General de Salud del Gobierno Federal de Rojo a Naranja, tanto en el Estado como en el Municipio, y así apoyar a la reactivación económica.

López Cárdenas apuntó que es momento para que los hermosillenses atiendan la nueva normalidad y sean corresponsables, para que las modificaciones a estas medidas no resulten en un rebrote debido a la falta de auto cuidado al dar más movilidad a la ciudad, ojalá que así sea.

Eliminarán cobro en efectivo en el transporte público en Hermosillo

La Dirección General del Transporte, con un ambicioso programa, espera que a partir del 15 de octubre se elimine totalmente el uso de efectivo en los camiones de transporte público, ya que éstos solo recibirán el pago con tarjeta, a fin de prevenir el contagio de Covid-19, según informó el titular de la institución, Carlos Morales Buelna.

Como sabemos, esta medida ya opera en algunas líneas de camiones, aunque cabe aclarar, que no se cumple al 100 por ciento, porque hay choferes que aceptan efectivo, en esas líneas y seguramente el efectivo no llega a las oficinas, pero esa es otra historia.

La intención de usar únicamente tarjeta prepago, es buena, sin embargo, requiere de mucha educación en el usuario, para que se acostumbre a utilizar únicamente el dispositivo plástico y no el efectivo.

Por lo pronto, nos pareció excelente que su trámite, se vaya a realizar a través de la página de internet de Une Transporte o de la aplicación y lo mejor es que se entregará en el domicilio del usuario que la solicitó, a fin de evitar aglomeraciones.

Sin embargo, considero que se tendrá que informar a quienes viajan de otras partes del estado a la capital, de que al momento de movilizarse requerirán adquirir el plástico, por lo que éste debe de estar accesible en varios lugares.

Recuerdo que hace dos años viajé a la Ciudad de México, en donde utilicé el sistema Metrobús, que para su uso requiere una tarjeta, sin embargo, el dispositivo para su expedición estaba averiado, entonces le tuve que dar el efectivo a uno de los vigilantes y él pasó su tarjeta para que pudiéramos ascender mi acompañante, una periodista de Nogales, y yo… Y todo por vivir la experiencia de pasear en el Metrobús.

Afortunadamente el mal rato fue a plena luz del día, en una zona céntrica, e imagínese encontrarse de noche y en un lugar apartado, recién llegada a la capital, quién sabe cómo nos hubiera ido.

De ahí que nuestra sugerencia es que se realice una amplia campaña de difusión y se coloquen puntos de expedición de tarjetas accesibles para todos los usuarios, locales y foráneos.

Se mueven delincuentes de Empalme al norte del estado

Hace unos meses nos tocó informar de la presencia de delincuentes que operaban en la zona entre Guaymas y Empalme, quienes se dedicaban a despojar de vehículos como camionetas y pick ups, modelos reciente, a quienes tenían la mala suerte de pasar por el valle entre ambas localidades.

Al parecer esos delincuentes ahora se movieron a la zona norte del estado, entre Ímuris y Magdalena, en donde hay reportes de que han despojado de sus unidades a familias, sin importar dejar en lugares alejados en el desamparo a mujeres y niños.

Afortunadamente estos incidentes, hasta la fecha no han cobrado víctimas, sin embargo, ojalá que las autoridades de Seguridad Pública, a cargo de David Anaya Cooley tomen nota de las denuncias que circulan en redes sociales para reforzar la seguridad en esa región.

