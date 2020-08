Ganan sonorenses primeros lugares en competencia

Los tres equipos de estudiantes de la secundaria General número 12 “Nicolás Cedano Torres” de Hermosillo, tuvieron destacada participación

Por presentar soluciones innovadoras para contrarrestar los efectos del cambio climático, alumnos sonorenses de la secundaria General número 12 “Nicolás Cedano Torres”, de Hermosillo ganaron primeros lugares y un reconocimiento en la 14 edición de RobotiX FAIRE, anunció Víctor Guerrero González, quien felicitó a los tres equipos participantes.

El equipo integrado por los estudiantes Anyelyn German Reyes y José Alberto Quijada Fierros, asesorado por MarxiYenhirYam Pedroza, ganó el segundo lugar con el proyecto “El zumbido de la lluvia”, sobre aprovechamiento de Aguas pluviales.

Por obtener el quinto lugar de los equipos mejor evaluados, también felicitó a los alumnos Michel Abigail Córdova Valencia y Francisco Alberto Miranda Bartolini, así como a su asesora Miriam Guadalupe Degollado Padilla, quienes destacaron con el proyecto de riego automático con aguas grises ”Reforzando las escuelas de mi comunidad».

Mencionó la sobresaliente participación de Dayanee Michael Rivera del Castillo y Carlos Eduardo Ríos González, y de su asesor José Alberto Espinoza Mejía, quienes recibieron el reconocimiento a la mejor solución innovadora por el proyecto: Un árbol en cada hogar «El mañana empieza desde hoy».

El titular de la SEC destacó la importancia de promover la participación de los jóvenes en este tipo de eventos para desarrollar su potencial en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

Josefina Robles Ruiz, directora general de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la SEC, explicó que RobotiX Faire es la competencia nacional de robótica para niños más grande de Latinoamérica, que año con año reúne a participantes de todo el país.

Por tercer año consecutivo, dijo, los estudiantes de escuelas secundarias del estado de Sonora que implementan el programa RobotiX in the box Arduino, participan exitosamente en el evento.

Añadió que este año participaron 14 equipos finalistas de escuelas ubicadas en los estados de Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, quienes utilizaron los programas de RobotiX in the Box temporada 2019-2020 “Jugando con las matemáticas”.

Roberto Saint Martin, director y fundador de Fundación RobotiX, señaló que cada proyecto fue evaluado por un equipo de jueces integrado por voluntarios de SAMSUNG, DELL Technologies, ZURICH Foundation y DAIMLER.