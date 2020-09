Exhortan a mantener los patios limpios y aprovechar las jornadas de descacharre

Es muy importante que las personas atiendan la necesidad de mantener sus patios libres de cacharros para evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue, y depositarlos en lugares adecuados para ello, destacó el director de Servicios Públicos Municipales, Norberto Baraza Almazán.

El funcionario municipal mencionó que a través del programa de descacharre en colonias se retiraron 112 toneladas de desperdicios no domésticos la semana pasada, con lo que suman 973 toneladas afiliadas a poco más de un mes de que inició.

«Ahorita estamos yendo a las colonias de la parte Sur y Centro de Hermosillo. Quisiéramos que las familias aprovechen esta oportunidad para poder depositar estos residuos en donde debe ser», dijo Barraza Almazán.

Asimismo anunció que está semana estarán en seis colonias más donde se instalarán contenedores para que los ciudadanos puedan deshacerse de muebles viejos, llantas, fierro, y otros objetos que no puede llevarse el camión recolector.

Este martes primero y miércoles dos de septiembre estarán en las colonias Las Carretas y Altares sección XII; los días jueves y viernes en Nuevo Hermosillo y Arboledas; y el sábado y domingo en Residencial Gala y Agualurca.

Los ciudadanos pueden disponer de estos contenedores las 24 horas del día durante esos días, para que lleven muebles y objetos que ya no les sean de utilidad y evitar que se acumulen en los hogares o que terminen en canales y lotes baldíos.