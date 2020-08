Exhorta a tomar precauciones por lluvias

Las lluvias que se registraron la noche del viernes en Hermosillo no ocasionaron daños, sin embargo continuarán este fin de semana; autoridades de Protección Civil Municipal exhortan a la población a estar atentos a las precipitaciones que pudieran presentarse y tomar precauciones.

El jefe de Inspectores de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Rafael Robles Jáuregui, señaló que las lluvias que se registraron el pasado viernes con acumulados de hasta seis milímetros y ráfagas de viento de 30 hasta 60 kilómetros por hora, principalmente en el norte de la ciudad, no ocasionaron incidentes mayores.

«Esta lluvia y vientos no generaron algún reporte o situación de riesgo en lo que es el Municipio de Hermosillo. Los pronósticos para este fin de semana es del 20 por ciento de probabilidad de lluvias», dijo.

Robles Jáuregui exhortó a la población en general a estar atentos del pronóstico y tomar precauciones, sobretodo evitar exponerse a situaciones de riesgo como el cruce de canales y arroyos al momento de que haya algún escurrimiento por esos cauces.