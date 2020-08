Entrega equipo a personal de Cidue

Con una inversión cercana a los 16 millones de pesos, el Ayuntamiento de Hermosillo entregó 34 unidades de equipamiento y maquinaria menor a las áreas de Servicios Públicos Municipales y de la Coordinación de Infraestructura Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue).

La alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas, destacó que la entrega de este equipo les permitirá fortalecer el trabajo que se ha venido haciendo en la mejora de vialidades, bacheo y la atención de socavones.

«Hemos tenido que priorizar lo urgente y dejar en muchas ocasiones de atender lo importante, porque la situación en que encontramos al municipio nos permite solamente un margen de operación para atender lo urgente, como el socavón, el bache, la calle en la que ya no se puede transitar y entonces atendemos no todo porque no se tiene el recurso, sino únicamente lo urgente», dijo.

De la misma manera, al enfrentar una ciudad capital de casi un millón de habitantes ¿cuáles son los canales que van a decidir las áreas de Servicios Públicos y Cidue atender?, los urgentes.

López Cárdenas resaltó que en el primer año de trabajo, la inversión propia se utilizó para poder equipar el servicio de recolección de basura con más de 30 camiones y patrullas; este segundo año el compromiso fue fortalecer la inversión en rehabilitación de calles con 130 millones de pesos.

A la Dirección de Servicios Públicos les entregaron seis unidades con un valor total de seis millones 264 mil pesos, y 28 para Cidue con un costo de nueve millones 385 mil 628 pesos, que suman una inversión global de 15 millones 649 mil 628 pesos.

«Tenemos claro que no es suficiente el equipamiento que hoy adquirimos pero sí al menos es urgente que se pueda entregar», finalizó.