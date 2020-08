Regresan actividades económicas a Sonora al cambiar semáforo de naranja a amarillo

A partir de este lunes se permiten todas las actividades laborales en Sonora, al cambiar el semáforo de Salud su forma de color naranja a color amarillo. Esto sucede cuando bajan los niveles de hospitalización y mortalidad. Sin embargo, las personas de mayor riesgo de presentar un cuadro grave de contraer el Coronavirus-19, como enfermos con diabetes, hipertensión, asma, entre otras, deben seguir cuidándose…O sea, los puros jóvenes podrán trabajar en forma normal.

Esto no quiere decir que nos “soltemos la greña” y volvamos a las actividades como antes del Covd-19, ya que este todavía permanece y seguirá entre nosotros. Las autoridades de Salud deberían de ser más precisos y no nada decir que el semáforo cambió de color y por eso se activará la actividad laboral, ya que según información de la Organización mundial de la Salud el Covib19 regreso a España y Francia, ahora con más fuerza, al volver las actividades económicas.

En Sonora, independientes de lo que digan las autoridades de Salud a nivel nacional, deben de dar su punto de vista y comunicarle a la población de cual es la situación real, para no volver atrás. A lo mejor sí vamos en mejoría, pero debe de haber actividades que por seguridad no se pueden llevar a cabo todavía. Yo le creo al secretario de Salud estatal, Enrique ClausenIberri, no a los comunicados de prensa llegados de la Ciudad de México. Además, tendríamos a quién culpar.

Qué buenos que vayamos mejorando al reducirse los nuevos casos de contagios y muertes del Covig-19, pero no es para echar las “campanas al vuelo”. Todavía tenemos que guardar todas las medidas sanitarias para reducir la enfermedad a Cero, espero que para fin de año se avance y podamos celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo unidos, además, podernos saludarnos de mano, abrazos y besos. A lo mejor para ese entonces ya habrá vacuna, como asegura la SS.

De todos modos, cuídense mucho, no crean todo lo que les digan las autoridades de Salud federal, porque depende de nosotros en contagiarse de Covid-19 o no. Cuídese usted y proteja a su familia, consciente de que la enfermedad llegó para quedarse y que mientras no haya el antídoto no podremos librarnos de ella. Ojalá que esta pesadilla termine pronto.

El transporte público unos de los principales transmisores del Cobid-19

Dirigentes de cámaras empresariales de Hermosillo coincidieron con la alcaldesa Celida López Cárdenas en la necesidad de fortalecer los protocolos de prevención de contagios ante la comunidad, para facilitar el camino a una mayor apertura de actividades productivas, aminorando el riesgo de un repunte de la pandemia por Covid 19.

La Presidenta Municipal de Hermosillo relató ante los representantes de Canaco Servytur, Canirac, CMIC, Canacintra, Index, Coparmex, Canacope Hermosillo, AMMJE y la organización Hermosillo, ¿Cómo Vamos?, detalles de los que ha implicado para el gobierno municipal el ejercer las facultades que le confirió el Gobierno estatal en la mitigación de la pandemia.

Comentó acciones específicas emprendidas desde el Ayuntamiento, entre éstas la contratación de un equipo de especialistas en matemáticas y estadísticas de la Universidad de Sonora que dirigen un protocolo para la medición del comportamiento de contagios a partir de pruebas rápidas, así como la creación del grupo operativo Brigadas de Vida que promueven protocolos sanitarios en establecimientos comerciales y transporte público.

Reveló que cada decisión del Comité Municipal de Salud considera opiniones de médicos en activo que tratan pacientes Covid, quienes han sido claros respecto a los riesgos de rebrotes. Explicó que cada medida se somete a consideración del Comité Intersecretarial del Gobierno del Estado.

Los empresarios expusieron su certeza de que el confinamiento riguroso es una estrategia procedente en una primera fase de pandemia, pero su efectividad, operatividad y sostenibilidad no es posible a largo plazo, como sí ocurre con el uso masivo y constante de cubrebocas, la higiene de manos y la sana distancia entre personas, en todos los ámbitos de la vida cotidiana y espacios de trabajo.

La alcaldesa y líderes empresariales coincidieron también en ubicar al transporte público como un foco rojo en cuanto a potencial de transmisión de la enfermedad, por lo que se preparan campañas de distribución de cubrebocas gratuitos en paradas de camiones…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

