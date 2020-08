Presenta Gobernadora nuevo esquema de educación abierta Prepa ISEA Sonora

Trabajar para combatir el rezago educativo en un estado debe ser prioritario no para tener mejores indicadores en una estadística, sino para generar en la población sonorense mejores oportunidades laborales que les permitan mejorar su economía, su bienestar y su calidad de vida, enfatizó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al dar a conocer el nuevo Programa “a distancia” Prepa ISEA Sonora, dirigido a jóvenes y adultos que no han iniciado o concluido el nivel preparatoria y quieran hacerlo en la modalidad abierta.

La contingencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19 ha obligado a repensar los mecanismos para cumplir con los programas que el gobierno de Sonora tiene en marcha y la educación abierta, que busca rescatar del rezago educativo a las y los sonorenses, es un esquema ideal para fortalecer el trabajo a distancia, estableció la mandataria sonorense.

La gobernadora Pavlovich señaló que a pesar de los buenos resultados educativos que distinguen al estado, la entidad no está exenta de esta preocupante problemática social que representa el rezago educativo y en el caso de Sonora la principal preocupación es el rezago en educación media superior, que se nutre de jóvenes que o bien no entran al bachillerato o lo dejan inconcluso por tener que incorporarse al sector laboral y esta cantidad en Sonora supera, dijo, los 500 mil sonorenses que se encuentran sin haber concluido su nivel preparatoria.

“Por ello, en el marco de este Pacto Social Para Que Siga Sonora, en el que seguimos poniendo todo nuestro empeño, me da mucho gusto informarles que en mi gobierno, a través de la Secretaría de Educación y Cultura a cargo de Víctor Guerreo y el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA), que dirige Juan Ángel Castillo, estamos coordinando acciones para crear una oferta educativa que opere de manera efectiva la educación a distancia para atender ese rezago, para no frenar los sueños, planes, metas y expectativas de nuestra gente de Sonora y por tal motivo, hemos creado Prepa ISEA Sonora”, enfatizó.

Prepa ISEA Sonora es una alternativa no escolarizada que promueve, a través de una plataforma interactiva, la inclusión social y ofrece a los jóvenes mayores de 16 años y los adultos que se encuentran en las filas del rezago educativo y que por algún motivo no hayan iniciado o concluido su educación preparatoria, la oportunidad de concluir hasta en 11 meses el nivel medio superior con asesorías y metodología especializada en la educación a distancia.

Esta propuesta, única a nivel nacional, permite invitar a la sociedad civil organizada, cámaras empresariales, empresas y empresarios, instituciones y organismos públicos y privados, madres y padres de familia, a conocer y promover la Oferta Educativa en la página WEB prepaisea.gob.mx, donde podrán acceder a los servicios de este programa y consultar el listado de las Unidades Operativas de Asesoría de Preparatoria que hasta este momento han sido autorizadas para llevar a cabo el plan de estudios Prepa ISEA Sonora.

Registra Sonora buen año de exportación de Ganado: Héctor Platt

Decía Manlio Fabio Beltrones Rivera, en sus tiempos de gobernador de Sonora que los ganaderos se quejaban cuando no lluvia y cuando llovía también, pero este año les ha ido muy bien con la exportación de 360 cabezas de ganado a los Estados Unidos, informó Héctor Platt Martínez, dirigente de la Unión Ganadera Regional de Sonora. Sin embargo, siempre se lamentó que debido a la falta de lluvias este panorama podría cambiar, porque la situación está crítica en todo el estado por la falta de pasto para el ganado.

La ganadería es una de las economías bases de Sonora y en años difíciles siempre los ganaderos han buscado la forma de salir adelante, evitando que el daño afecte de manera importante el hato. Este año ha sido muy productivo, sobre todo, en el mejoramiento genético y las buenas prácticas de manejo de los ganaderos…Ha habido buenos años lluviosos por eso se están viendo estos resultados, aunque el presente ha sido difícil, por lo que tenemos que irnos preparando.

Platt Martínez es un ganadero de cepa, que nació ganadero y morirá ganadero, por lo que conocer la actividad como sus manos, no es un dirigente improvisado, pero no buscará la reelección, porque ya lleva dos períodos, que creo el límite que permiten los estatutos de la Unión Ganadera Regional de Sonora. En el tiempo que lleva de líder ganadero ha hecho un buen papel, en donde el sector ha crecido en forma importante. Qué bien, nada más que este año no habrá ExpoGan.

Suspenden Fiestas Patrias en Sonora con el fin de evitar contagios de Covid-19

Tal como se esperaba, las fiestas patrias por el Día de la Independencia de México quedaron suspendidas en Sonora ante la pandemia de Covid-19 que afecta al país y a fin de evitar la aglomeración de personas. De acuerdo con la Coordinación de Relaciones Públicas y Eventos Especiales del Gobierno del Estado, solo se realizará un evento conmemorativo al mes patrio, donde un número reducido de personas acudirá.

El 01 de septiembre posiblemente haya izamiento de la Bandera, al que solo acudirían elementos militares con la banda de guerra. Como se recordará, en años anteriores, autoridades del estado celebraban las fiestas Patrias durante todo el mes de septiembre, con ceremonias cívicas en la plaza del Centro de Gobierno y ante la presencia de cientos de estudiantes, funcionarios públicos federales, estatales y municipales, además de trabajadores del Gobierno del Estado.

Que no se les olvide felicitar a las abuelas y abuelos hoy en su Día…Abrazos para todos

Por favor que no se les vaya a olvidar felicitar a las abuelas y abuelos hoy en su Día, que en estos tiempos de pandemia de Coronavirus la están haciendo de mamás, papás, maestras, maestros; además, han convertidos sus hogares en guarderías…Desde este humilde espacio, muchas felicidades a todos los abuelos y abuelas y, a los adultos mayores, no importa que no sean abuelos… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

www.elreporterodelacomunidad.com