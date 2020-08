El pueblo no gana nada si capturan a funcionarios político corruptos y rateros

De nada le sirve al pueblo de México que capturen a los funcionarios corruptos y rateros si estos no devolverán el dinero, como el caso de Emilio Lozoya, que se hizo millonarios en dólares con operaciones fraudulentas y sobornos de la empresa Petróleos México (Pemex) y que hoy vive en su mansión como testigo protegido del gobierno. Lozoya le ha “puesto el dedo” a más de 70 exfuncionarios y políticos declarándose inocente de toda la pudrición del sistema.

El exdirector de Pemex señala a los expresidentes de México Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto de todos los males que actualmente tiene el país, por los excesos que se cometieron en sus sexenios de corrupción, sobornos y malos manejos de los dineros del pueblo, esto con el fin de él salir bien librado, como si el presidente Andrés Manuel López Obrador se vaya a animar a llevarlos a juicio. Todos se tapan con la misma cobija.

A López Obrador se le está pasando el tiempo y ya lleva casi dos años en el poder y no ha hecho nada y hasta ahora ha resultado un fiasco su administración. El tiempo pasa y cuando menos piense se termina el sexenio y todas las promesas de campaña del Peje quedarán en eso, en promesas. Lo único que hace el presidente es reunirse todos los días con los reporteros de la fuente oficial y los fines de semana se va de paseo por los distintos estados del país.

El presidente se “atoró” en las obras del tren maya y el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, pero no ha podido disminuir los contagios de la pandemia del Coronavirus y cada día se registran más muertes. Además, se han disminuido la aplicación de pruebas de Covid, por eso no se registran más enfermos. La situación es crítica en el país y en Sonora no andamos tan bien que digamos…El único que informa la realidad es el secretario de Salud estatal Enrique Clausen.

Por eso el presidente se la pasa hablando mal de sus “supuestos” enemigos políticos a los que él llama “las mafias del poder”, que deben ser muy poderosas, capaces de enfrentarse al sistema, o son el mismo sistema. Lo que más le conviene al presidente es ponerse a trabajar, ponerse a gobernar un país rico con muchos pobres…México es tan rico que no se lo han podido acabar sus gobernantes y sus cómplices del sector privado…Este sexenio no será la excepción.

Los políticos y gobernantes se han despachado “con la cuchara grande” porque todo aquel funcionario que entra a las administraciones públicas es con la mentalidad de hacerse rico y desde que toman posesión del cargo empiezan a “manotear”. Existe un dicho entre los políticos y funcionarios de los gobiernos, que dice: “Es un error vivir fuera del presupuesto gubernamental”. Es raro que un funcionario de gobierno que al dejar el cargo buque empleo en otra cosa.

En ocasiones, después de varios años de ocupar puestos públicos de menor o mayor jerarquía, logran hacer grandes capitales “a la sorda” y después de un tiempo razonables (más de cinco años), instalan sus empresas…Dedicarse a la política es un buen negocio, por eso el que entra ya no sale, pero nadie lo hace por servir y, en la mayoría de los casos los hacen para servirse. Así es nuestro sistema político, por eso no creo que López Obrador ponga en “banquillo” de los acusados a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Convoca Gobernadora a municipios a no bajar la guardia y seguir trabajando en equipo contra el Covid-19

A no bajar la guardia y continuar las medidas preventivas entre la población a fin de mantener el sano equilibrio entre la preservación de la salud y la reactivación económica en sus municipios, convocó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al encabezar una reunión de evaluación con alcaldesas y alcaldes de la entidad de los avances del Pacto Para que Siga Sonora.

En este encuentro con presidentas y presidentes municipales, así como con funcionarios estatales, la mandataria estatal apuntó que producto del Pacto Para que Siga Sonora, donde participan autoridades de todos los niveles, sector privado y ciudadanía en general, se han desarrollado acciones para que los municipios se reactiven de manera ordenada y segura.

Entre ellas, la creación de Consejos Municipales de Salud; prácticas del distanciamiento social; así como instalación de filtros y protocolos sanitarios en todas las áreas con acceso al público.

