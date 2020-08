No están preparados los maestros, niños y padres de familia para el nuevo ciclo escolar

Ni los maestros, ni los niños, ni los padres de familias se encuentran preparados para iniciar el nuevo ciclo escolar implementado por el Gobierno federal, que se elaboró detrás de un escritorio en la Ciudad de México, como casi siempre ocurre. Para empezar los padres de familias, en donde trabaja el papá y la mamá, asistirán a sus hijos ya cansados después de sus actividades diarias y los maestros harán lo que puedan para salir adelante mientras pasa la pandemia del Coronavirus.

Se entiende que es un programa de emergencia, en donde todos deben de cooperar, pero en ocasiones las condiciones no están dadas para recibir las clases a través de la televisión o el Internet…Los que elaboran los programas de gobierno creen que todos los niños tienen televisión o computadora. Además, en la mayoría de los hogares las parejas tienen más de un niño en edad preescolar, primaria o secundaria, por lo que la educación será deficiente, como el pasado ciclo.

En pláticas con diversos padres de familia, entre familiares y amigos, sin considerarse una encuesta, entendí porque todos, absolutamente todos, se encuentran estresados antes de empezar las clases. Además, muchos niños también rechazan el nuevo sistema, porque lo que ellos quieren es regresar a clases a estudiar, jugar con sus amigos y estar en un salón de clases. Los padres de familias batallan para que les cuiden los chamacos, no para auxiliarlos en la educación.

Las autoridades saben bien que de aquí a fin de año la situación no se resuelve, quizá hasta después del primer semestre del año 2021 que haya una vacuna que brinde seguridad a los niños y jóvenes en sus escuelas, porque el Coronavirus llegó para quedarse, como una enfermedad más. Lo que debe de implementar el Gobierno federal es un sistema educativo en donde los menores asistan a clases en espacios separados hasta de metro y medio, como en otros países.

Es muy fácil dejar la educación en “manos” de las nuevas tecnologías y a ver qué resulta, sería más efectiva que esta quedara en manos de los padres de familia, recibiendo estos sus salarios de maestros, aunque también se presentarían muchos casos en donde los papás no tengan preparación académica. Solo faltan cuatro meses para terminar el año 2020, vale más esperar y empezar el nuevo ciclo escolar el mes de enero, si es que están dadas las condiciones.

El Gobierno de México debe de buscar la forma de que muera menos gente por Covid-19

En lugar de “sacar números” y declarar que de aquí a diciembre México registrará más de 130 mil muertes por la pandemia del Coronavirus, deberían de evitar que muera más gente. Dicen que nuestro país podría rebasar a Brasil, como si esta fuera una competencia de haber en donde mueren más personas…Se hace mucho alarde de los adelantos de la ciencia, y hasta ya se está pensando en llevar personas al espacio y posiblemente llegar de pasadita a la luna como turistas, cuando primero deberían buscar la solución a esta pandemia que trae “loco” al mundo.

Supuestamente todos los países del mundo están destinando mucho tiempo, recursos científicos y económicos para buscar la solución y evitar la enfermedad, pero hasta aún no se tiene la vacuna al alcance de la humanidad. Se calculan las muertes que podría tener México, pero no las personas que podrían salvarse para antes de que termine el fatídico 2020. Hasta ahora no haya uno si salir o no de sus casas, visitar a sus familiares, reunirse con amigos, pero, sobre todo, disfrutar el aire libre, el aire limpio de la playa, de los pueblos del río Sonora y de la sierra.

Muchas personas se están enfermando con tanto encierro, al grado de sacar el dicho de: “Vale más encierro, que entierro”, no sé si por atemorizar a la población en general, o es parte del ingenio del mexicano, pero es cierto, desgraciadamente. Por eso les digo que uno no haya qué hacer, si seguir en el encierro o salir a la calle…En estos tiempos de crisis económicas nadie quiere enfermarse, porque es molesto y costoso, pero, sobre todo, sufre toda la familia. Esperemos que nuestros Dios todo poderoso desparezca la pandemia del Coronavirus de la faz de la tierra.

Me dio gusto ver las playas de Bahía Kino llenas de familias Hermosillense

Las playas de Bahía Kino se vieron repletas de visitantes el fin de semana para disfrutar el final del período vacaciones escolar, a pesar de la pandemia del Coronavirus. Este ha sido el mejor fin de semana desde que se iniciaron las vacaciones para los comerciantes del balneario de los hermosillenses. Con esta situación se beneficiaron las personas que rentan palapas

En cuanto a las medidas sanitarias para evitar contagios del Covd-19, se les pedía a todos los visitantes el uso de cubrebocas al entrar a los baños y comercios. La mayoría de los visitantes son familias de la ciudad de Hermosillo que conviven y se alejan de las demás personas. Guardan las medidas de sanidad usando los cubrebocas al visitar las tiendas de convivencia y los comercios. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

