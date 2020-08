“El pueblo se cansa de tanta pinche transa”: Presidente Andrés Manuel López Obrador

Al presidente Andrés Manuel López Obrador le salió “lo ciudadano” al defenderse de las acusaciones de los grupos de políticos que lo han señalado de estar manejando las acusaciones en contra de ellos en donde se les acusa de los sobornos por millones de dólares cometidos en los dos sexenios anteriores, de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. El mandatario dijo que “el que nada debe nada teme”. En la conferencia mañanera del viernes López Obrador señaló que “el pueblo se cansa de tanta pinche transa”, y nadie “chistó” nada.

Que un presidente diga una “mala palabra” en una conferencia de prensa trasmitida en vivo a nivel nacional, es algo nunca visto, pero al presidente le ganó “lo ciudadano” al estar molesto porque sacaron a la luz pública un video y fotos en donde su hermano Pío López Obrador recibía dinero en efectivo de manos de David León para reforzar la operación del partido Morena en el estado de Chiapas con miras a las elecciones de 2018.

León fue Coordinador Nacional de Protección Civil y recientemente fue nombrado por el presidente López Obrador como titular de una nueva distribuidora de medicamentos del Gobierno federal…David León respondió ante este señalamiento: Respecto al video, debe de tener aproximadamente cinco años…Del mes de noviembre de 2013 yo fui consultor, no servidor público…Aseguró que un grupo de ciudadanos buscaban apoyos para López Obrador.

Pío era operador de Morena en Chiapas y supuestamente recibió el dinero en efectivo al menos en un par de ocasiones en 2015, asegura el periodista Carlos Loret de Mola, enemigo político de Andrés Manuel. El video lo tomó el mismo David León, en donde se observa a Pío recibiendo los paquetes, uno en un restaurante y el otro en su propia casa. No se habla abiertamente de las cantidades…Hasta aquí no encuentro el delito, porque los políticos buscan apoyos.

“Aquí te traigo 400, se le escucha decir en una de las grabaciones: “Hazle saber al licenciado que lo estamos apoyando”, le dice David León….Hay un dicho popular que dice: “Quieres saber tú vida?, metete a la política, y ahí te la contarán toda”…A David León, le acaba de otorgar un puesto en la secretaría de Salud el presidente López Obrador, pero dice que no lo aceptará hasta que no se aclare la situación. Pío no ha dicho “ni pio” en relación a esta situación.

La grabación se da a conocer en la misma semana en que un video filtrado muestra sobornos millonarios a funcionarios del Senado cercanos a legisladores panistas en el contexto de la reforma energética…Esta telenovela apenas empieza y el Presidente no haya como “lavarse las manos”, pero ya es parte de los papeles protagónicos de estas series de las fuerzas del poder.

Si no le aflojan los políticos señalados como corruptos, entre ellos los expresidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el perdedor será el presidente López Obrador y su partido Morena. Ya veremos en las próximas elecciones del 2021, en donde se sabrá qué tanta fuerza tiene todavía Morena con sus candidatos. Hay que recordar que en Sonora se elegirá a un nuevo gobernador (a), 7 diputados federales y 33 locales, 72 presidente municipales, entre otros.

Pagarán en Sonora a nuevos beneficiarios de pensión para adultos mayores: Jorge Taddei

Un total de 4 mil 800 nuevos inscritos al programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, empezarán a recibir sus apoyos correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, a partir de este lunes, aseguró Jorge Taddei Bringas.

El titular de la Secretaría del Bienestar en Sonora contó que, a partir del lunes 24 de agosto, la dependencia a su cargo dará inicio con el pago a 4 mil 800 nuevos inscritos a ese programa de adultos mayores y entregarles una tarjeta bancaria por 5 mil 100 pesos que comprenden el apoyo de dos bimestres.

“Adultos que traían una dificultad, algún problema con la CURP, actas de nacimiento, ya completamos 4 mil 800 adultos. Ya tenemos las tarjetas de crédito para entregárselas, nada más que hay un problema ya que al momento de las auditorías nos dicen que tiene que haber evidencia, tomar una foto que se suba a un sistema y entonces la Secretaría se puso a diseñar ese sistema y esperemos que mañana o pasado y el lunes empecemos a dispersar tarjetas a esos 4 mil 800 que aún no han recibido su apoyo”, enfatizó.

Taddei Bringas, añadió que en Sonora hay 185 mil beneficiarios del programa de pensión para adultos mayores, recibiendo de manera bimestral 2 mil 550 pesos y reconoció que el último apoyo de este 2020 se comenzará a entregar hasta noviembre próximo…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios

