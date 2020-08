Qué bueno que Estado y Ayuntamiento rehabiliten los bulevares y calles de Hermosillo

Qué bueno que el Gobierno del Estado está participando en la rehabilitación de las calles de Hermosillo, echándole “una manita” a las autoridades municipales, para que de esta forma la capital de Sonora luzca como su nombre lo indica, “hermosa”. Ojalá se logre avanzar para el mes de diciembre y tener una ciudad bien bonita en las fiestas de Navidad y fin de año. Solo es cuestión de que se pongan “las pilas” los funcionarios de las dos instancias de gobierno y que se trabaje en forma coordinada. Hermosillo requiere de una buena repavimentada

La mayoría de los bulevares, calles y avenidas de Hermosillo “pavimentadas” se encuentran en mal estado y las otras necesitan pavimentación. Las autoridades deben de tomar en cuenta que estamos hablando de la capital del estado, una ciudad hermosa y hay que seguirla conservándola así. En lo económico, es una de las más importantes del noroeste del país, por no decir la más importante y, en lo político, ni se diga, es una capital plural en donde se tienen de todos colores.

Por este motivo es importante que el Gobierno del Estado participe en la pavimentación, repavimentación, recarpeteo y bacheo del municipio, para dar pasos adelante y no seguir retrocediendo como ha sucedido en los últimos años, con administraciones de todos los colores políticos…La alcaldesa, Célida López Cárdenas, podría dar ese gran paso, fajándose muy bien las falsas y los pantalones, y lograr ese cambioen la ciudad del Sol, como se le llamó en algún tiempo.

Lo bueno que dinero hay para darle esa “manita de tigre” a la ciudad, con el apoyo del Gobierno federal, que destinó 550 millones de pesos para estas obras…Ojalá no se vayan a desviar estos recursos para otras necesidades en estos momentos de Coronavirus, en donde los últimos reportes hasta el día de hoy es que los contagios y las muertes han disminuido. El miércoles (ayer) de reportaron 178 nuevos casos de Covid-19 y 16 muertes, según la secretaría de Salud estatal.

Mucha gente no confía en la baja de los contagios y que son cifras quese dan para activar la economía que anda por los suelos. Vale más no creer y seguirnos cuidando para no contraer el mal que tiene semiparalizado todo el estado. La higiene es muy importante. Hace años conocí a una persona muy asquerosa, todo le daba asco. No comía en restaurantes porque le daba asco lamer una cuchara o un tenedor. Imagínate, cuantas personas han lamido esa misma cuchara, decía.

Buen mitote se trae el delegado de la SER en Sonora, Benjamín Arellano Aguirre

Buen “mitote” trae el delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores ((SER) en Sonora, Benjamín Arellano Aguirre, al enfrentarse verbalmente a un grupo de policías municipales de Hermosillo y guardias de seguridad de un supermercado, en donde se asegura que el funcionario federal andaba en estado de ebriedad y provocando escándalo, cosa que él mismo negó, pero mientras “eran peras o manzanas” las imágenes trascendieron a nivel nacional por la televisión.

Los medios transmitieron un video en donde se veía al funcionario con un vaso en la mano y los policíasle preguntaronsi qué estaba tomado y les dijo que era whiskey, cuando solo era agua mineral. Antes lo guardias de seguridad le habían llamado la atención por escandaloso. Hurtado dijo que él mandó llamar a la policía y no los guardias. Hurtado Aguirre era acompañado de Petra Santos, reconocida luchadora social de la izquierda. En realidad no pasó nada y cada quien siguió su camino…Actualmente ambos son militantes de Morena.

Emiten Alerta Amarilla, Azul y Verde para Sonora por Huracán «Genevieve»

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua y del NationalHurricane Center de E.U.A. y como medida preventiva por el Huracán “Genevieve” de categoría 3, se emite Alerta Amarilla, Azul y Verde para municipios de Sonora, informó la Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

A las 12:00 horas de este miércoles, el Huracán “Genevieve”, de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se localizaba a 188 km al sur de Cabo San Lucas, B.C.S., con vientos de 185 km/h y rachas de 222 km/h, con un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 15 km/h, paralelo a las costas mexicanas.De común acuerdo entre la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Conagua y el Gobierno del Estado, emiten las siguientes alertas:

Alerta Amarilla para los municipios del sur de Sonora: Guaymas, Empalme, Cajeme, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Bácum, Álamos, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Quiriego y Rosario.

Alerta verde para los municipios del centro y oeste de Sonora: Hermosillo, Ures, La Colorada, San Javier, Ónavas, Yécora, Arivechi, Bacanora, Sahuaripa, Soyopa, San Pedro de la Cueva, Villa Pesqueira, Mazatán, Ures, San Miguel de Horcasitas, Carbó, Rayón, Baviácora, Tepache, Moctezuma, Divisaderos y Nácori Chico.

Alerta Azul para los municipios del noroeste y norte de Sonora como San Luis Río Colorado, General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Caborca, Pitiquito, Altar, Oquitoa, Átil, Tubutama, Sáric, Trincheras, Benjamín Hill, Santa Ana, Magdalena, Ímuris, Santa Cruz y Nogales.

La Alerta Amarilla indica peligro moderado y se valora la posibilidad de instalar consejos estatales y municipales de Protección Civil, preparar posibles refugios temporales, en islas valorar y considerar inicio de evacuación y en su caso desplegar personal y recursos.

La Alerta Verde indica peligro bajo y es para notificar a integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en ámbitos estatales y municipales, instalar centros estatales y municipales de coordinación y comunicación, revisar directorios de comunicaciones y el inventario de recursos materiales y humanos, planes y procedimientos de comunicación y operaciones, revisar listado y condiciones de operatividad de los refugios temporales, identificar instalaciones de emergencia.

La Alerta Azul, que indica peligro mínimo, es la primera fase precautoria y se emite cuando se detecta un ciclón a más de 72 horas de que los vientos puedan dirigirlo a costa y que afecte a la población, por lo que se procede a informar a la población y a las autoridades.

Ante este fenómeno meteorológico, se exhorta a la población mantenerse informada. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

