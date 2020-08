Cuarentena afecta economía de los mexicanos ante falta de ingresos

A seis meses de cuarentena, la situación económica tocó fondo en la clase media, pasando ésta a la clase baja, poniendo en riesgo al estado de Sonora y al país. La deuda de la clase trabajadora conocida como “media”, aparte de que no recibe dinero, gastó sus poquitos ahorros y ahora se encuentra endeudada y sin poder pagar. Además de que han reducido sus gastos al máximo, se han visto en la necesidad de pedir dinero por aquí y por allá, prometiendo que luego que empiecen a trabajar pagarán, pero la pandemia del Coronavirus no tiene para cuando irse.

Mucha gente ha vendido parte de objetos de valor que tenía y ya no le queda de qué echar mano, por lo que no les queda de otra más a que aguantar a que los tiempos cambien. Familias que tenían a sus hijos en escuelas privadas anda buscando colocarlos en públicas y sin saber que venga para después.

Son familias de padres trabajadores que han sabido salir adelante con mucho esfuerzo y que ahora se encuentra en el abismo, aunque ser pobre no es pecado, ni hace daño. Pronto la situación cambiará y todo volverá a la normalidad. Hay que pedirle a Dios que no haya enfermos.

No hay que perder la fe y atender las medidas sanitarias implementadas por las autoridades de Salud para que pronto la enfermedad del Coronavirus desaparezca y que pronto llegue la vacuna para contrarrestar la enfermedad que trae de cabeza a todo el mundo. Aunque no estoy de acuerdo en que se haya activado parte de la actividad económica, lo entiendo, ahora solo es cuestión de cuidarnos en lo personal guardando la sana distancia, lavándose las manos muchas veces al día, no saludando de mano, ni de abrazos, menos de besos en la mejilla.

No tengo idea de cuántos noviazgos vayan a terminar, o divorcios se registren, pero primero es la Salud. Los padres de familia que trabajan deben de cuidar a sus hijos para no contagiarlos, pero también a los abuelos y demás miembros de la familia que son los que cuidan a los nietos. El Coronavirus es una enfermedad muy contagiosa y peligrosa que no respeta edades, ni sexos, pero lo que más vulnerables son los adultos mayores y más si estos tienen una enfermedad como la diabetes, hipertensión, asma y cáncer, porque entonces se convierte en doble riesgo.

Las bandas del crimen organizado han dejado más muertes que el Coronavirus y el Gobierno federal no ha hecho nada por exterminarlas y todo parece indicar que existe un pacto en ellos. No hablo del actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, sino de los últimos cinco, cuando menos, que han visto crecer las bandas criminales y no han hecho nada para acabar con ellas desde sus raíces. En ocasiones agarran a un jefe de estas y hacen mucho ruido, pero no capturan a sus “lugares tenientes”, por lo que hagan de cuenta que le quitan una hoja a un árbol.

Las bandas del crimen organizado han aprovechado los más de seis meses que lleva la cuarentena, al menos en Sonora y otros estados, para hacer de las suyas. También esto le ha ayudado a Alfonso Durazo Montaño, al pasar la criminalidad a segundo término y de esta forma no llegar muy “golpeado” a la candidatura de Morena a la gubernatura del estado. La población en general está concentrada en combatir la enfermedad guardando las medidas de seguridad. Los políticos han estado escondidos y nadie ha dicho quiero ser candidato a presidente municipal o diputado.

Al parecer a nadie le interesa ser candidato a la presidencia municipal de Hermosillo, o de Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas, Empalme, Caborca, Navoja, Puerto Peñasco, Agua Prieta, Magdalena, Santa Ana, Cananea, Álamos, Huatabampo, Etchojoa, entre otros…No sé si porque ya no es negocio, o porque le tengan miedos a la pandemia del Coronavirus o a la ola de violencia que tiene azotado al estados, a todo lo ancho y largo, por los que grupos de malandros lo mismo los encuentran en las ciudades que en los pueblos del río de Sonora y de la sierra.

Alerta azul preventiva para el Sur por el huracán “Genevieve” de categoría Cuatro

De acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua y del NationalHurricane Center de E.U.A. y como medida preventiva por el Huracán “Genevieve” de categoría 4, se emitió Alerta Azul para municipios de sur de Sonora, informó la Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

A las 14:00 horas de este martes, el Huracán “Genevieve”, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se localizaba a 485 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos de 215 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 260 km/h, con un desplazamiento hacia el noroeste a 19 km/h, paralelo a las costas mexicanas.

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y del NationalHurricane Center de Estados Unidos respecto a la trayectoria del Huracán “Genevieve”, señalan que hoy a las 11:00 horas, el meteoro se podría localizar a 220 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos de 215 km/h y rachas de 260 km/h, todavía con categoría 4.

De común acuerdo entre la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Conagua y el Gobierno del Estado, se emitió una Alerta Azul para los municipios del sur de Sonora, principalmente: Cajeme, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Bácum, Álamos, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Quiriego y Rosario.

Lo anterior, para que se inicie con las acciones recomendadas para la Alerta Azul, en el Sistema de Alerta Temprana por Ciclones Tropicales, que utilizan los tres órdenes de gobierno para atender lo relativo a este tipo de meteoros. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

