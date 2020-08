Después del destape de Pedro Ángel, “El borrego” asoma la cabeza y dice “aquí estoy”

Después de la renuncia de Pedro Ángel Contreras López a la dirección general del Isssteson, supuestamente, para buscar la candidatura del PRI a la gubernatura del estado, el tocayo Ernesto (borrego) Gándara Camou asoma la cabeza y dice “aquí estoy”.

A través de un video difundido en redes sociales aseguró que ha estado en comunicación con cientos de miles de ciudadanos vía Internet y que pronto reiniciará las visitas a los municipios para platicar con la ciudadanía para saber cómo es el Sonora que queremos.

Según las encuestas realizadas hasta hoy, el Tocayo lleva una ventaja muy importante sobre todos los aspirantes que se mencionan, ahora aparece Contreras López muy seguro de que será el próximo candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Sonora. Todavía falta el “destape” del actual secretario de Gobierno, Miguel Ernesto “El Potrillo” Pompa Corella, que podría renunciar en los próximos días.

Por parte del partido Acción Nacional (PAN) el candidato será el guaymenseexalcalde y exdiputado federal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, que aparece hoy en un semanario de circulación estatal en donde se declara listo para la “pelea”, por la oficina más refrigerada de Palacio de Gobierno, en sustitución de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. El Toño ya estuvo muy cerquita de esa oficina cuando fue secretario particular del gobernador Armando López Nogales.

Otro de los aspirantes a la gubernatura, pero por el partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena), es el bavispeño o bavispense, Alfonso Durazo Montaño, que se dice que renunciará el mes de septiembre a su cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, para venirse a radicar a Sonora, a Hermosillo concretamente. La lucha estará fuerte ya que los cinco aspirantes tienen residencia en Hermosillo.

El “borrego” Gándara es de Hermosillo, “El Potrillo” Pompa es de Nogales, Pedro Ángel de Hermosillo, creo; el Toño Astiazarán de Guaymas; Durazo de Bavispe; Ricardo Bours Castelo, de Cajeme; María Dolores del Río Sánchez, de Hermosillo; y, Célida López Cárdenas, de Puerto Peñasco. De estos todos tienen residencia en Hermosillo, menos Bours, pero su hermano Eduardo tiene. Eso sería lo de menos, compraría una antes del inicio del proceso electoral.

A la senadora SylvanaBeltrones Sánchez, prácticamente la descartamos como aspirante a la candidatura porque no da señales de querer entrarle a la competencia, a lo mejor le conviene más “brincar” de una cámara a otra por la vía plurinominal a la segura…Recuerden que debutó como diputada federal “pluri”; después fue candidata al Senado encabezando la lista por el PRI, ganara o perdiera sería senadora, perdió y ahora es senadora, Además su vida ya la tiene hecha en la Ciudad de México, porque no creo que busque la alcaldía de Cajeme, o un diputación local.

El único aspirante a la gubernatura que tiene segura la candidatura es Alfonso Durazo, de Morena, mucho dicen que ganara la elección para convertirse en el próximo gobernador. No creo que la tenga tan fácil como dicen algunos, porque están muy fuertes el “borrego” Gándara, el “Potrillo” Pompa y Ricardo Bours. Son más conocidos y reconocidos, tienen más simpatías y llevan tiempo en campaña…Durazo llegará con todo el apoyo del presidente López Obrador, supuestamente.

Ojalá las autoridades ayuden a las familias pobres para que se protejan del calor

La ola de calor refugió aún más a los hermosillenses este domingo al registrarse 44 grados centígrados a la sombra, que de plano solo con una emergencia -como el ir por cheve al expendio- justificaba la salida a la calle. Las familias se refugiaron en sus hogares para ver la televisión y sin pensar siquiera asomar las narices por la ventana. Apenas con los aires acondicionados, coolers y abanicos se pudo pasar el día. Así estarán todo el mes de agosto y parte de septiembre.

Los hermosillenses ya sabemos que tenemos 10 meses de calor y dos de frío, pero en esos dos meses queremos que regrese el calor, porque el frío es seco y doloroso. Sin embargo, los habitantes de nuestra capital prefieren más el frío que el calor. A mi me gusta la primavera de Hermosillo, en donde no hace tanto calor y corre aire fresco por las mañanas y por las noches, pero si me dan a escoger entre el frío y el calor, me voy por el frío, aunque sea seco y doloroso.

En mis recorridos de fin de semana por el centro de la ciudad, sí había menos gente, porque fui después de mediodía cuando el termómetro registraba 43 grados centígrados y todavía subió más con un quemante sol insoportable.

Pobre gente que vive en la periferia de la ciudad en casas de cartón sufriendo estos calores. Ojalá que las autoridades se acuerden de ellos y les lleven agua, hielo y algunas mantas para que se refugien del sol. Así pasan las temporadas de calor y la de frío, que también es insoportable…Gracias a Dios soportan todo y no se enferman. Hasta aquí los comentarios de hoy regreso mañana, con el favor de Dios.

