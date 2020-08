Hay dinero para comprar las vacunas y prevenir el Coronavirus: López Obrador

Hay tanta información del Covid-19 que la gente está empezando a No creer en ellas, por lo que es necesario “bajarle” un poco, o un mucho. Además, se habla de que la situación está mejorando y por este motivo Hermosillo pasará de semáforo rojo a naranja, mientras los contagios y las muertes continúan. Como ya lo han señalado los científicos, la enfermedad llegó para quedarse y la única esperanza que se tiene es que se aprueben las nuevas vacunas y que se distribuyan en todos los países del mundo.

No importa si fueron los rusos, o lo chinos, o los “gringos” lo importante es acabar con el mal y que siga muriendo más gente. México ya tiene 100 mil millones de pesos para la compra de vacunas, lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Pues qué bueno que lo diga, porque sería lamentable que haya vacuna y que no haya dinero para comprarlas. Sonora también se debe de prepararse para la compra de vacunas, no vaya a ser que no se envíen al estado las suficientes y se tengan que comprar directamente a distintos laboratorios.

Las vacunas quedarían listas para su distribución el próximo año, mientras, a parte del covid-19, tendremos que superar otros males como la Influenza, el dengue y las gripas normales de fin de año. No queda de otra más que cuidarse y esperar. Aunque se dice que México está elaborando su propia vacuna, a lo mejor esta estará más pronto en todos los hospitales y clínicas del sector Salud y en el sector privado. Mientras, hay que seguir las recomendaciones de las autoridades de guardar la sana distancia, no saludar de mano, ni de abrazos y menos de besos en la mejilla.

Además, es importante el uso del cubrebocas en todas partes, principalmente en donde haya aglomeraciones de personas, esta podría ser la diferencia entre contagiarse o no. No obstante, las tantas recomendaciones, en los comercios locales y en los mercados de frutas y verduras, se pueden ver a muchas personas que no guardan la sana distancia, ni usan cubrebocas..

El pasado sábado y domingo me di una vuelta por el centro de la ciudad de Hermosillo y por los grandes centros comerciales ubicado en sector del Vado del Río, registrando estos llenos a reventar. Lo que pasa es que no habrá clases presenciales para estudiantes de educación básica (jardines de niños, primario y secundaria), pero de todos modos los niños y jovencitos tendrán que comprar cuadernos y esto también activa la economía. No se cuántos estudiantes no acudirán a clases, porque sus papás no están de acuerdo con el nuevo método de enseñanza.

Realiza gira de trabajo la Gobernadora Claudia Pavlovich por Trincheras, Sonora

En cinco meses habitantes de Trincheras verán hecha realidad una obra anhelada por años: un pozo adicional para la distribución de agua a todo el municipio anunció la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al entregar becas a estudiantes, paquetes de apoyos alimentarios y de vivienda a los habitantes de este municipio, en la gira 402 en lo que va de su administración.

Acompañada de Manuel Puebla, secretario de Desarrollo Social (Sedesson), y del presidente municipal, Gildardo Bejarano Yescas, y siguiendo los protocolos de salud, la mandataria estatal anunció que ya fue autorizada la obra para el equipamiento del pozo nuevo en Trincheras, la cual dotará de agua potable a los habitantes de esta población.

«Esta obra es muy querida por este municipio, se trata simplemente de lo más importante, el agua, esperábamos haber empezado en marzo la construcción, la rehabilitación y todo lo que requiere este pozo, pero no se pudo (por la pandemia por Covid-19); sé que es lo más importante para Trincheras, para que finalmente tengan agua suficiente para su municipio, su gente, y para sus actividades». La gobernadora Pavlovich detalló que iniciará la licitación de la obra del este pozo en la que se invertirán 4.5 millones de pesos.

Gildardo Bejarano Yescas, presidente municipal de Trincheras, agradeció a la mandataria estatal su apoyo y gestiones realizadas para que el equipamiento de este pozo sea una realidad que abastecerá de 25 litros de agua por segundo, además, será controlada por energía solar y contará con una pila de almacenamiento.

«Estoy segurísimo que el día que levantemos el switch y que tengamos esos 25 litros, va a ser algo muy significativo para Trincheras y de esas obras sustentables para muchísimos años, así que le agradecemos su intervención para que esto sea una realidad», comentó, el alcalde.

Durante su visita a Trincheras, la gobernadora Claudia Pavlovich entregó también cuartos a familias vulnerables que fueron apoyadas en el programa de ampliación de vivienda, así como paquetes alimentarios por parte de Sedesson y becas a estudiantes de nivel básico y educación media superior.

