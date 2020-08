El Gobierno federal no hace nada para frenar la venta de comida y bebidas chatarra

¿Si las comidas “chatarras” son tan dañinas para la salud, porque los gobiernos permiten su venta? Siempre me he hecho esa pregunta y se la he hecho a especialistas y estos responden que los fabricantes lanzan los productos a la venta con todas las especificaciones y sus contenidos y es el público quién decide si los compra o no. Lo mismo pasa con los cigarros y con las bebidas embriagantes, entre otros. Es fácil para los gobiernos “lavarse las manos” con esta salida cómoda.

El problema es que los niños y jóvenes consumen muchos de estos productos como las papitas, doritos y demás, acompañados de una soda, entonces el daño es mayor. Pero también lo hacen los adultos estos todavía le agregan el cigarro. Hay personas que gran parte del día se la pasan comiendo estos “calmantes” mientras tiene tiempo de comer algo saludable. La malo que esto es común entre la población sonorense que bebe soda y cerveza acompañados de papitas.

En Sonora debido a tanto calor que se registra diariamente se toma mucha cerveza y sodas, siendo estas las principales causantes de enfermedades como la diabetes, obesidad y sobre peso y, si a estos le agregamos las tortillas de harina, pues quedamos a expensas de otros males, como la enfermedad de moda, el Coronavirus. Pero si las autoridades no autorizaran las ventas de estos productos dañinos para la salud, no estaríamos pasando estos momentos críticos en la entidad.

De hecho, son los productos más vendidos en el estado, gracias a ello, las autoridades de Salud, con todos los esfuerzos que han hecho, no pueden pasar de semáforo en rojo a semáforo naranja o amarillo, aunque el Gobierno federal ya tiene a Sonora en amarillo…Lo malo de estas informaciones es que confunden a la ciudadanía, más a los empresarios que se encuentran desesperados por abrir las puertas de sus negocios al público en general.

Mientras las autoridades sigan permitiendo la venta de los productos dañinos para la salud en la entidad, las enfermedades como la diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad seguirán de frente…No tengo los datos de cuantos lugares de ventas de vinos y licores haya, lo que, si en cada barrio y colonia existen cuando menos cuatro expendios de cerveza, más los grandes centros comerciales y los abarrotes…En estos últimos se venden en exceso comidas chatarra y sodas.

La venta de cigarros de mantiene, nada más le pusieron una leyenda que dice: este producto te puede provocar cáncer, algo así, pero a la gente le gustan los retos y sigue fumando…O sea, el Gobierno federal no toma medidas contundentes para acabar con las enfermedades, a lo mejor le gusta tener un pueblo enfermo, o de plano, son demasiados los compromisos con las empresas farmacéuticas, cerveceras, refresqueras, cigarreras y demás. Por eso, cada día hay más enfermos.

Impulsará Gobernadora Pavlovich iniciativa para fortalecer reactivación económica de Sonora

Para fortalecer la reactivación económica en la entidad, especialmente una vez que pase la condición de emergencia, se trabaja en una iniciativa de ley que garantice la agilización de trámites para la apertura de nuevos negocios, que será entregada en próximos días al Congreso del Estado, anunció la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, durante la reunión de evaluación de avances del Pacto para que Siga Sonora ante la emergencia sanitaria por el Coronavirus (Covid).

En reunión virtual a través de la plataforma Zoom, en la que participaron 500 personas, entre representantes de todos los sectores productivos, académicos, investigadores, legisladores, políticos, funcionarios y sociedad civil, la mandataria estatal indicó que la creación de esta iniciativa vendrá a dar un impulso a la reactivación económica del estado, con la apertura de nuevas empresas y generación de empleos, estrategia que suma a la atracción de nuevas inversiones que se han venido desarrollando a favor de la economía en Sonora.

La iniciativa, que será integrada como una nueva categoría a la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico para el Estado de Sonora, plantea un mecanismo que garantice la apertura inmediata de negocios, con el beneficio de presentar los trámites dentro de los 60 días hábiles posteriores al inicio de operaciones; reducción de plazos legales y aplicación de la “afirmativa ficta”, que permitiría a empresas que si sus solicitudes de trámites de negocios no se contestan en el plazo que marca la ley o las disposiciones administrativas, las consideren aceptadas.

“Hay algo muy importante, que yo siempre había traído en mente, pero más que nunca hoy creo que es momento de hacerlo, que se dé la apertura de un negocio, siempre y cuando no sean de aquellos que generan un mayor riesgo que establece Protección Civil, como ya sabemos que son entre algunos guarderías y gasolineras entre otros.

Es para la apertura de los negocios en forma inmediata, es decir, primero doy el aviso que voy a empezar mi negocio y después de un tiempo reúno los requisitos que me piden, esto es para que haya una reactivación económica más rápida, para quien quiera abrir un negocio vea a Sonora como un punto de partida, como un lugar donde va a llegar a invertir de inmediato”, explicó la gobernadora.

La titular del Ejecutivo Estatal detalló que esta modalidad sería para empresas de bajo riesgo, que no generen un impacto ambiental o requieran verificaciones de protección civil previas y es necesario, dijo, enriquecerla en mesas de trabajo y de socialización, para lo cual pidió al presidente del Congreso local, Francisco Javier Duarte Flores, presente en el encuentro, impulsar estos trabajos y la aprobación de esta iniciativa.

“Tenemos que seguir adelante y seguir trabajando por Sonora, agradezco muchísimo el compromiso de cada uno de ustedes, de los pequeños y grandes empresarios, de las micros y pequeñas empresas, de los tianguistas, de todas las personas que han hecho posible que siga Sonora”, resaltó la mandataria.