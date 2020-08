La pandemia del Coronavirus no ha podido frenar la violencia en Sonora

Ni la pandemia del Coronavirus ha frenado la violencia en Sonora, por lo que hay que localizar los laboratorios en donde se procesa la droga cristal y los lugares en donde se guardan las armas de alto poder, que son las principales causas de los males por lo que atraviesa el estado en el último año de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. El presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita de dos días por Sonora, miércoles y jueves, reconoció que esta droga sintética es el principal detonante de la criminalidad y que generan la violencia. También activan la economía.

Hay que reconocerlo, las actividades ilícitas activan la economía en los lugares turísticos, centros nocturnos, restaurantes, cantinas, entre otros y esto se nota más cuando los gobiernos se encuentran en crisis económicas como la actual, cuando más del 50 por ciento de las empresas se encuentran paralizadas por la enfermedad que ha dejado cientos de muertos y miles de contagiados en el estado. Las corporaciones policiacas deben de investigar para dar con los laboratorios que procesan la droga y los lugares en donde se guardan tantas armas de alto poder.

Con una persona que detengan en los operativos, o enfrentamientos, se puede llegar a dar con esos lugares, porque no es tan sencillo guardar un arma como la “cuervo de chivo” y otras; las granadas, lanza granadas y los explosivos en general. Los policías deben de tener buen olfato para dar con esos escondites, por eso se les conoce como “sabuesos”. Si solo se presentan a cumplir un horario, se convierten en un burócrata más de los gobiernos federal, estatales y municipales. Si no hay policías investigadoras, ni preventivas, estamos desprotegidos y a la buena de Dios.

Dicen que la droga cristal es mortal y que en Sonora hay muchos drogadictos, nunca he visto un informe semanal de las autoridades a cerca de esta enfermedad, así como lo hacen diariamente con el coronavirus. Es necesarios presentar informes públicos para concientizar a los padres de familias y a los jóvenes del peligro que se correr al hacerse adictos a esta droga. Notas informativas sí hay, pero hacen falta campañas más fuertes en donde se diga semanalmente cuando muertes se registran y adictos, y que las policías hagan su chamba.

No hay que esperar a que venga a decirnos el presiente López Obrador lo que ya sabemos, pero tampoco puso fecha para acabar con este problema que cada día crece más. Que la Guardia Nacional organice operativos para dar con los laboratorios de la droga y frenar la entrada de armamento de los Estados Unidos a México y a Sonora…Hace algunos años me detuvieron en la aduana de Nogales, Sonora, en el kilómetro 21, como se le conocía antes, porque traía unos carritos de juguetes hechos en China y me dijeron que era contrabando. Se los dejé en la aduana.

En ese tiempo acababa de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC), el mismo que acaba de terminar su vigencia, que solo se podían entrar al país artículos de Estados Unidos y Canadá y, los aduanales, mi celosos de su deber decían que traía contrabando. No llegaba a mi carro, cuando una agente aduanal me entregó los carritos…Eran pequeños, me cabían en la mano, pero decía hecho en China, y los había comprado en un país (Estados Unidos), en donde no se deberían de vender productos chinos y solo de los tres países firmantes del TLC. Después se flexibilizó la cosa.

Gestiona Gobernadora Pavlovich peticiones de agricultores y pescadores ante AMLO

En beneficio de los productores agrícolas del sur del estado y los pescadores del Alto Golfo de California, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, peticiones de ambos sectores productivos que demandan la atención y solución de sus necesidades más apremiantes para subsistir en sus actividades.

Jorge Guzmán Nieves, secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), dijo que durante la gira de trabajo del presidente de la Republica a Sonora y atendiendo la demanda de los agricultores y pescadores, la mandataria sonorense hizo llegar las inquietudes de los productores al presidente López Obrador.

En el caso de los agricultores, explicó, se trata de una solicitud para que desde el gobierno federal se concluya con los pagos de estímulos pendientes, desde hace casi dos años, a productores agrícolas del sur del estado. «Es importante concluir con el pago de estímulos pendientes de ciclos anteriores, ya que esta situación ha puesto a los agricultores sonorenses en una situación vulnerable para cubrir sus compromisos financieros «, afirmó Guzmán Nieves.

El titular de Sagarhpa, dijo que los incentivos que se encuentran pendientes de entregar a los productores sonorenses son: incentivo complementario al ingreso objetivo de trigo panificable del ciclo 2018/2019; incentivo complementario al ingreso objetivo correspondiente al cártamo del ciclo otoño-invierno 2017/2018 y el apoyo emergente para el cártamo, ciclo 2018/2019, gestionados para resarcir las afectaciones de las heladas que se registraron en el mes de diciembre de 2018.

Guzmán Nieves agregó que, en el caso de los pescadores del Alto Golfo de California, la mandataria estatal hizo llegar al presidente de México, la petición elaborada por la Federación de Sociedades Cooperativas que solicitan la intervención del presidente López Obrador para ser incluidos en la construcción de los compromisos que involucran a esa región, a través de una mesa única para atención.

Mediante esta gestión, los pescadores piden ser partícipes de las alternativas y soluciones que se planteen para cualquier tema relacionado con esta zona pesquera en asuntos como contar con artes de pesca, mayor seguridad, mejor gobernanza en la región y en la elaboración de un Plan Regional de Desarrollo para el Alto Golfo, que incluya una estrategia económica para impulsar esta actividad, indicó el titular de Sagarhpa.

