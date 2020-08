El presidente López Obrador fue recibido con manifestaciones de protestas en el Valle del yaqui

El presidente Andrés Manuel López Obrador, fue recibido con manifestaciones de protestas y con cierre de la carretera 15 México-Nogales a su llegada al Valle del Yaqui. Se acabaron los tiempos aquellos en que Andrés Manuel era recibido con porras y música en sus largos años de candidato, ahora como presidente las cosas son distintas y tiene que cumplir lo prometido. Sin embargo, como buen político que es, le dio largas a los asuntos de los problemas planteados por la etnia yaqui, diciéndoles que sí, pero no le dijo cuándo, como es la costumbre de los presidentes.

Aquí se demostró una vez más que no es lo mismo ser candidato con actividades sociales en donde se les exige todo a las autoridades, que ser presidente. López Obrados le dio largas a los asuntos y todo lo dejó para el próximo año, esperando que a los yaquis se les olvide, pero estos tienen muy buena memoria. A lo mejor el presidente no vuelva a pisar tierra de los territorios de los ocho pueblos indígenas en lo que resta de su sexenio, pero estos seguirán en sus luchas. A los yaquis no se les puede dar “atole con los dedos”, porque son peligrosos cuando se enojan.

López Obrador en su larga lucha de más de 18 años por llegar a la Presidencia de la república, se reunió cientos, o quizá miles de veces, con los dirigentes de los ocho pueblos yaquis, en donde la pasaba muy bien, tomando café y deleitándose con comidas exclusivas de la tribu, en donde, por supuesto, les hacías promesas para cuando el fuera presidente de México. Los yaquis siempre lo trataron muy bien, como buenos anfitriones. Ahora como presidente los yaquis no le exigen nada, solo que les cumplan las promesas evitando los atropellos, como la invasión de sus terrenos.

Demandaron la invasión de las empresas y el gobierno que atraviesan sus territorios sin autorización de ellos con la construcción de acueductos y gasoductos, cableado de fibra óptica y la falta de agua, entre otros…Los yaquis no están de acuerdo que se lleve agua de la presa de El Novillo a Hermosillo, cuando esta es bien pagada. A los mejor quieren recibir una paga también, porque lo que sea de cada quien, los yaquis son muy buenos negociadores y tienen un trato preferente por parte del Gobierno federal y estatal. Lo cierto es que el valle del yaqui es de ellos.

Acuerdan López Obrador y Claudia Pavlovich coordinación especial por la Seguridad en Sonora

Por otra parte, de las 32 entidades federativas, Sonora ocupa el vigésimo quinto lugar en materia de incidencia delictiva y aunque hay hechos que siguen con presencia en el estado, hay importantes avances en la disminución y castigo al feminicidio, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras reunirse, junto con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, con el Gabinete de Seguridad, donde se estableció el compromiso de juntos enfrentar el reto de bajar los homicidios dolosos.

En su segundo día de gira por el sur de Sonora y previo a la conferencia de prensa matutina, el presidente de la república y la gobernadora sonorense encabezaron una reunión con el Gabinete federal de Seguridad Pública en la que acordaron que no es momento de bajar la guardia y sí de mantener una estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno, por lo que se reafirmó el compromiso de fortalecer la presencia de la Guardia Nacional con cuarteles en varios municipios, luego de dar a conocer que ya está listo el de Cajeme y se trabaja en varios más.

Allí, la mandataria estatal agradeció el respaldo del presidente López Obrador y llamó a todas las autoridades a seguir trabajando en conjunto por la seguridad de las y los sonorenses.

“En Sonora, de los temas más importantes de seguridad está el de homicidios dolosos, en todos los demás hemos venido a la baja, pero no podemos bajar la guardia, es decir, tenemos que trabajar en coordinación, yo agradezco muchísimo el apoyo del presidente en los temas de seguridad y en todos los temas”, indicó la gobernadora Pavlovich Arellano.

Por cercanía del proceso electoral podrían ser grillas las denuncias contra Ana Guevara: López Obrador

Las investigaciones sobre posibles irregularidades cometidas por la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara las lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien encuadró las denuncias en su contra ante el inminente proceso electoral. Si es culpable se va a proceder, pero demandó no anticipar juicios ni que haya linchamientos políticos.

“Lo digo porque vienen las elecciones, vienen lo que se conoce coloquialmente como grilla, empiezan a atacarse unos con otros”. A pregunta expresa sobre las diversas denuncias en contra de Guevara, aseveró que debe despolitizarse y no se deben adelantar vísperas, porque su gobierno no va a ser tapadera de nadie, pero tampoco se van a construir delitos.

Del cuestionamiento derivó a que en procesos electorales hay muchos mecanismos como la compra de publicidad en redes sociales en donde se venden paquetes para “hacerlos presidentes municipales, diputados, gobernadores y hasta presidentes de la República.”. Se incluyen paquetes publicitarios que consideran también el uso de bots para la promoción y para la guerra sucia.

