Este fin de año se unirán el dengue, la influenza y el coronavirus, no hay escape

Este fin de año se unirán el dengue, la influenza y el coronavirus, que tienen síntomas parecidos, por lo que la población debe de acudir al médico en cuanto siente una gripe fuerte, dolor de cuerpo, tos y dificultades para respirar, para que los especialistas les diga de cuál de las tres enfermedades de trata. Ahora sí, nos salvamos de una y nos atrapa la otra, pero vale más hacer caso y aplicarnos la vacuna de la influenza, para evitar los contagios del coronavirus.

Ya no tarda el Gobierno federal a empezar con las campañas de vacunación, por lo que hay que estar atentos, porque a como está la situación vale más no “buscarle tres pies al gato, cuando sabemos que tiene cuatro”. La situación es delicada en el país y en el estado, principalmente en Hermosillo. No sé cómo la alcaldesa Celida López Cárdenas, quiere pasar de semáforo rojo a semáforo naranja. Creo que las condiciones no están dadas todavía para ese cambio.

Aunque para mucha gente ya estamos en semáforo verde y regresaron a una vida normal, como si ya hubiera pasado pandemia, cuando todavía Sonora se encuentra en una etapa crítica. Como dice la Gobernadora “no hay que bajar la guardia”, porque ya quedó demostrado de lo peligroso de la enfermedad del coronavirus en toda la población, principalmente los adultos mayores. No sé qué tiene el coronavirus en contra de los “viejos”, porque va dirigido a ellos, a nosotros, me incluyo.

Hay que cuidarnos mucho para aguantar hasta que llegue la vacuna, el próximo año, o a finales de este 2020, dicen los funcionarios federales. Aunque estas medidas están teniendo un costo muy alto con cifras muy altas de desempleo y, por supuesto, poca producción en todas las áreas de la economía. No sé si el Gobierno federal, o los empresarios tengan la solución, porque la situación cada día se pone más difícil para todos, principalmente las familias más necesitadas.

Inaugura López Obrador la presa Pilares junto a la Gobernadora Claudia Pavlovich

Después de 10 años en construcción, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por la Gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano y autoridades indígenas del Sur del Estado, cortó el listón para declarar inaugurada la presa Bicentenario “Los Pilares”, en la comunidad de San Bernardo, en el Municipios de Álamos, Sonora. El mandatario federal dijo que esta presa controlará las aguas y se protegerá de inundaciones a la región del mayo.

“Las comunidades indígenas son la verdad íntima del país, porque si no sabemos de dónde venimos, jamás sabremos a donde vamos”, señaló el presidente. Además, se comprometió a visitar este jueves los ocho pueblos yaquis, dentro de la gira de trabajo que realiza por Sonora.

Por su parte la Gobernador Claudia Pavlovich, dijo al inaugurar la presa Los Pilares, que no hay peor obra que la que no se termina.

La mandataria estatal le agradeció al presidente López Obrador por escuchar su petición de terminar esta obra que protegerá a miles de habitantes del sur de la entidad, quienes se beneficiarán con el control de las avenidas del Río Mayo, que en pasados años se veían afectados por las fuertes inundaciones registradas en esta región.

El presidente recordó que antes de iniciar con los trabajos durante su administración, la obra tenía un avance cercano al 80 por ciento y, con la inversión de poco más de 800 millones de pesos, se pudo concluir. Agregó que, en coordinación con la gobernadora Pavlovich, se atenderán las necesidades de las comunidades guarijías de la zona, para fortalecer su desarrollo en materia de educación, salud, programas de bienestar, entre otros.

“Este es un gobierno que ha decidido dar atención preferente a la gente humilde, por el bien de todos primero los pobres, vamos a cumplir todos los compromisos, voy estar pendiente y la gobernadora de Sonora para que no se queden marginados del desarrollo, que tengan la posibilidad de seguir adelante, que haya igualdad, este es el propósito del Gobierno que represento”, afirmó, el presidente…Es todo por hoy….Hasta mañana, con el favor de Dios.

