Los sonorenses se tienen que cuidar para que los contagios de Coronavirus disminuyan

La Organización Mundial de la Salud informó que la cura del Coronavirus no se dará a corto plazo, por lo que urge que salgan a la venta las vacunas que ya se encuentran listas y así evitar la enfermedad y las muertes. Este mal está creciendo en todo Sonora y no hay forma de parar los contagios, solo nos queda los cuidados personales. Si la ciudadanía no se cuida, es poco lo que las autoridades pueden hacer y los hospitales serán insuficientes para atender la demanda.

Se me hace muy irresponsable que familias tomen la “cuarentena” como vacaciones, cuando las autoridades a diario dan a conocer las medidas de prevención con el fin de evitar en lo más posible los contagios, como pasó el pasado fin de semana en donde los sonorenses y extranjeros abarrotaron las playas sonorenses, los centros comerciales y las taquerías. Los padres buscaban los útiles escolares para sus hijos, que, aunque las clases serán vía Internet, necesitan cuadernos.

Las familias no tomaron en cuanta la sana distancia en las playas, ni en el centro comercial de Hermosillo, menos en las taquerías, esto prácticamente es un reto al coronavirus. Por otra parte, las autoridades de Salud reportaron 570 nuevos casos de la enfermedad y 51 muertes el fin de semana, lo que se consideró como demasiados cuando supuestamente las familias se quedarían en casa…Nos hace falta disciplina, pero, sobre todo, responsabilidad por parte de la población.

Los tres niveles de gobierno están haciendo todo lo posible para evitar más contagios, pero la gente necesita poner su parte para que Sonora no se convierta en un foco de infección. Hay mucha gente que todavía no cree en la enfermedad, cuando solo en Hermosillo más de 10 mil enfermos, principalmente de adultos mayores, que son los principales afectados por este mal que trae de “cabeza” al mundo y que no existe una cura para detenerlo.

El Regreso a clases será el 24 de agosto vía televisión y radio: Moctezuma Barragán

Con la finalidad de salvaguardar la salud de las niñas, niños, adolescentes, maestras, maestros y personal el inicio del ciclo escolar 2020-2021 será el 24 de agosto, pero a distancia debido a la emergencia sanitaria por Covid-19. El secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, informó que debido a la pandemia por el Covid-19 la educación presencial no podrá darse si el semáforo epidemiológico no se encuentra en verde.

“La pandemia representa uno de los mayores desafíos que exige esfuerzos y actitudes extraordinarias. Todos deseamos volver a las aulas en compañía de nuestras amistades y los maestros, pero el riesgo a la vida sigue siendo alto”, dijo. Gracias a un acuerdo entre el Gobierno federal y las televisoras Grupo Imagen Multimedia, Multimedios, Televisa y Televisión Azteca se transmitirán más 4 mil 500 contenidos educativos para el beneficio de 30 millones de estudiantes.

Moctezuma Barragán aseguró que con este panorama nacerá un nuevo esquema educativo, pues no sólo participarán las televisoras, también la radio, misma por la que se llevará a distintas comunidades los contenidos educativos.

“Cambia la educación y la televisión; hoy vemos cómo la tv permitirá que los estudiantes sigan aprendiendo. Nace una televisión aliada de la educación”, dijo tras aclarar que los estudiantes reforzarán y apoyarán su educación con los libros de texto gratuitos, por lo que la evaluación será con base en todo esto, manifestó el secretario de Educación Pública en el país.

Emilio Lozoya va a contar cómo se pagaron los sobornos: AMLO

Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), está dispuesto a contar cómo se pagaron los sobornos a cambio de que se le reduzcan penas, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. «Va a decir cómo sobornaron a legisladores para que aprobaran la reforma energética», señaló.

«Dirá cómo le entregaban dinero a senadores para que la aprobaran. Un buen negocio para particulares, un mal negocio para la nación…Menos producción petrolera, menos generación de energía eléctrica, aumento en los precios de las gasolinas, aumento en los precios de la energía eléctrica y canasteo para los particulares».

Asimismo, el mandatario señaló que esa corrupción se tiene que acabar.

Ha habido conjeturas de que Lozoya, que ayudó a coordinar la campaña de Peña Nieto en 2012, usó dinero de sobornos para facilitar que su jefe fuera elegido. Pero según documentos judiciales divulgados el lunes, Lozoya le pidió 4 millones de dólares a Odebrecht para la campaña del PRI en 2012, y luego se gastó la mitad en una propiedad a nombre de su esposa.

“A cambio de la ayuda prestada al Director Superintendente de Odebrecht para su posicionamiento en los Estados de Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, en el mes de marzo de 2012, el reclamado solicitó a aquel que realizase un pago a su favor para apoyar la campaña política del partido PRI”, según la Audiencia Nacional de España.

[email protected]

Twitter: elreporteroson