La presidencia municipal de Hermosillo se ha convertido en la “tumba política” de exalcaldes

Ser presidente municipal de Hermosillo podría ser la tumba política para muchos exalcaldes, así nos lo ha mostrado la historia moderna, en donde munícipes han querido ser gobernadores de Sonora y no se les ha hecho, ni siquiera candidatos.

A los tres años de sus mandatos, los presidentes salen muy “golpeados” al grado de no poder prometer nada a la ciudadanía, ya que en sus tiempos de gobierno crecieron los problemas de nuestra capital sonorense. En Hermosillo tapan un bache y broten 100, colocan alumbrado público en un sector y se apagan tres.

Es difícil gobernar en Hermosillo, nos dijo la alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas, a columnistas políticos en reunión vía Zoom, en donde señaló que los problemas del municipio cada día son más y los apoyos federales y estatales menos. Esto es bueno saberlo, principalmente para aquellos que se andan alborotando en ser candidatos a la presidencia municipal, que son muchos de diferentes partidos políticos…La misma alcaldesa dice que está de pensarse buscar la reelección, que tiene muchas posibilidades de reelegirse.

El municipio de Hermosillo es el más grande, poblado y moderno de Sonora, comparado con las grandes urbes del país, en donde los capitalinos se sienten orgullosos de haber nacido en ese hermoso y bello lugar de veranos ardientes y primaveras refrescantes. La temporada de calor es muy larga y registra temperaturas arriba de los 40 grados centígrados a la sombra todos los días. En épocas de campañas electorales es cuando se registran las más altas temperaturas de calor y los candidatos tienen que “aguantar vara” si quieren visitar todo el municipio.

En las próximas elecciones del próximo año, los candidatos tendrán que volver a celebrar campañas como se hacía años atrás, de casa por casa, tocando puertas, apoyándose con propaganda en los medios de comunicación. En las más reciente campañas, los candidatos le han flojeado y todo lo han hecho en los medios, pero así no los conoce la gente. Los ciudadanos quieren verlos, tocarlos, saber que son de carne y hueso como todos, porque ya cuando llegan a los puestos de elección se olvidan de la gente y jamás se vuelvan a parar en los barrios.

Los alcaldes y alcaldesas deben de estar muy en contacto con la ciudadanía para si se quieren reelegirse, para que la gente no la piense dos veces y voten por ellos. En el caso de Hermosillo, como señalaban líneas arriba, la presidencia municipal se ha convertido la tumba política de muchos exalcaldes, entre ello, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, su sucesora, Angelina Muñoz Fernández; Alejandro López Caballero, Javier Gándara Magaña, su primo Ernesto Gándara tendrá una última oportunidad en las próximas elecciones, a igual que María Dolores del Río.

Hasta ahora, ningún exalcalde de Hermosillo ha sido Gobernador de Sonora, todos han querido pero no han podido, porque las “malas” administraciones municipales les ganan, ni siquiera a las candidaturas han llegado…Para las próximas elecciones del 2021, María Dolores del Río, del partido Movimiento Ciudadano (MC) y Ernesto Gándara, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se la van a jugar y buscarán las candidaturas de sus partidos, primero y, después le entrarán a la competencia electoral con el fin de obtener mayoría de votos y convertirse en gobernador (a).

El año electoral está por iniciarse, por lo que hacen bien los aspirantes que ya se han auto destapado para que la ciudadanía los vaya conociendo, porque las campañas políticas estarán más cortas que otros años, el Gobierno federal no tiene dinero, y el estatal, tampoco, así es que vale más que los “suspirantes” le vayan buscando por otro lado…La federación le echará la culpa a los gastos que se han tenido por la pandemia del coronavirus y el estado, también. Qué bueno que se invierta en Salud, pero qué malo que no se vean resultados positivos…En fin.

A los jóvenes “les vale” y nos siguen las recomendaciones de Salud para evitar contagiarse

Mientras los jóvenes retan al Coronavirus, los adultos mayores no queremos ni asomarnos por la ventana por el temor de contraer la maldita enfermedad que trae de “mal pelo” a todos los viejos, porque nada más necesitamos un empujoncito y al hoyo. Vale más cuidarnos para seguir en esta lucha por la vida, aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya pegó el grito triunfalista de que se ganó la batalla…Vamos a ver este jueves que esté en Sonora a cuantas personas saluda de mano, incluyendo a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

No hay que echar las “campanas al vuelo” menos en Sonora y, en especial en Hermosillo, que los contagios y las muertes cada día se incrementan más…Los únicos que estamos en campaña permanente somos el secretario de Salud estatal y un servidor, pero no nos hacen caso y los resultados se están viendo…Ya sabemos que la enfermedad es mortal, pero si no ponemos nada de nuestra parte, las cosas de complican. Dicen las autoridades de Salud que los jóvenes no desarrollan la enfermedad, pero que sí la trasmiten a los mayores, a sus padres, abuelos y demás.

Los adultos mayores no salen de sus casas, pero las visitas de sus hijos y nietos los pueden contagiar al visitarlos, por eso es importante que los saluden y les digan que los quieren mucho a través de los correos electrónicos, WhatsApp, entre otras…Recuerden que la salud de sus viejos depende de ustedes, por lo que vale más hacer caso de las recomendaciones de las autoridades de Salud, que todos los días están presenten en los medios de comunicación masiva… Hasta mañana, con el favor de Dios.

[email protected]

Twitter: elreporteroson