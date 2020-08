En «cuarentena permanente» titular de servicios públicos

Por Karla Montaño B.

FM105

Retraso en recolección de basura, acumulación de reportes por falta de alumbrado público y rezago en limpieza de arroyos, denunciaron vecinos de diferentes colonias en Guaymas.

Residentes de Lomas de Colosio estallaron contra el director de Servicios Públicos, Brandon Ibarra Velarde por la suspensión del servicio de limpia en el sector y un basurero clandestino que ha sido constantemente reportado.

“Se han hecho denuncias desde antes de la pandemia y seguimos con los problemas”, denunció Javier Villegas, vecino de Lomas de Colosio.

En las Palmas, residentes de la zona de arroyo dijeron que después de dos semanas, las cuadrillas no han vuelto a recoger la basura que retiraron del canal.

“Ya llovió dos veces y si crece el nivel del agua, nos vamos a inundar porque me dejaron el montón de basura afuera de mi casa”, mencionó doña Lucrecia.

Criticó a Brandon Ibarra porque, dijo, cerró las oficinas de atención a ciudadanos durante la pandemia para no atender las quejas.

“Hemos hablado a la cuadra y no nos contestan, no hay gente en la oficina como si no hubiera pendientes”, cuestionó.

Por otra parte, comerciantes del centro reprocharon la oscuridad en varios tramos de la avenida Serdán.

A veces, la vialidad queda iluminada por los puros anuncios porque se apagaron los circuitos y no han ido a revisar, mencionó el dueño de local de venta de accesorios para dama.

Pedro Rosas, expuso que el reporte por falta de alumbrado se hizo en la cuadra y en una reunión con el funcionario hace 3 meses, sin respuesta hasta este día.